Madagascar: Réveillon du Nouvel an - Le Nouvel An 2023, célébré en grande pompe

Le dernier samedi de l'année 2022 a laissé des souvenirs inoubliables pour les fêtards nocturnes de la ville des mille.

Une soirée mouvementée. C'est sous un ciel étoilé que les tananariviens ont fêté la nuit de la Saint-Sylvestre le samedi dernier. Une belle occasion de se réunir en famille et de se retrouver entre amis s'y est tenue après les fortes restrictions de la pandémie de la Covid 19. Dès que la nuit sonnait, les rues du centre-ville de la capitale ont été bondées par la foule. À Analakely, des groupes de personnes se sont donnés rendez-vous devant une table pour chiller, tandis que d'autres dansaient. Nombreux ont fait la queue pour visiter le palais d'Ambohitsorohitra en plus de prendre des photos sous les belles décorations scintillantes de Noël. Les habitants du quartier d'Ankazomanga, Ambohimanarina et 67ha ont sorti un grand baffle pour un "bal" en plein air.

À minuit, c'est avec des cris de joie et une série de bruitage de Klaxon que les baladeurs nocturnes ont accueilli le nouvel an devant l'avenue de l'indépendance.

Guichet fermé

Les artistes et les organisateurs événementiels se sont réjouis du succès du dîner dansant qu'ils ont organisé pour le réveillon du nouvel an 2023. Au-delà de ce qu'ils ont envisagé, les salles de fêtes ont été remplies à la dernière minute. À l'Espace Nambinintsoa Talatamaty, la soirée a démarré vers 20h. Selon Rado Razafindratsimba, gérant et fondateur de l'espace Nambinintsoa Talatamaty, plus de 260 personnes ont répondu présents à l'événement. C'est dans une ambiance classe et conviviale que les invités de l'hôtel Louvre Antaninarenina ont attendu les douze coups de minuit autour d'un banquet avec une centaine de personnes sur la liste."Prestigious Time" a fait un adieu à l'année 2022 dans une ambiance luxueuse et féerique avec Jaojoby, DJ Cyemci, et Faniry Tana group. Aucune place de la salle n'a plus été libre. Toutes les générations ont été bien servies par divers rythmes musicaux et des plats savoureux.