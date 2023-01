Madagascar: Judo / FMJ - Deux compétitions internationales avant les Jeux des Iles

Cinq compétitions internationales dont deux avant les Jeux des îles de l'océan Indien prévus du 23 août au 3 septembre, sont au programme de la fédération malgache de judo selon son calendrier prévisionnel pour la saison 2023.

Dans le rapport technique du directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, Madagascar envisage de participer à l'Open de Saint-Denis les 26 et 27 février et les Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août à la RD Congo. Entre ces deux évènements auront lieu les championnats de Madagascar, les 14 et 15 avril. Lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la fédération du 28 décembre dernier, le président de la fédération Bruno Eric Saïd de souligner : "notre préparation est en retard par rapport à celles des îles voisines. Heureusement que nous avons déjà entamé le regroupement en novembre grâce à la propre initiative de la fédération... Nous allons poursuivre dans ce sens en mobilisant et collaborant avec les conseillers techniques régionaux au niveau des ligues en attendant le regroupement officiel du ministère".

Bilan positif

Deux autres compétitions internationales sont encore au programme après les Jeux des Iles, en l'occurrence les Jeux Africains du 4 au 19 août et le championnat d'Afrique des seniors les 8 et 9 septembre. La Grande Ile a pu organiser et participer durant la saison 2022 à six compétitions internationales, quatre compétitions nationales et deux stages et training camp à l'étranger. Dans le rapport technique de la direction technique nationale, "une amélioration progressive dans l'organisation technique et sportive des évènements (... ) et des activités limitées par le manque de moyens financiers au niveau de la fédération et les ligues" ont marqué la saison, peut-on lire.

Côté résultats, Madagascar a pu briller dans le continent africain grâce aux exploits des judokas malgaches au sommet africain pour ne citer que le titre de championne d'Afrique des juniors filles remporté par Laura Rasoanaivo Razafy dans la catégorie -70kg et la médaille de bronze signé Lova Randrianasolo chez les -73kg. En parlant justement de la participation malgache, "la fédération compte ajuster le droit de licence comparé à celle de la fédération internationale qui s'élevé à 70 euros pour une validité de deux ans... " a évoqué le président de la fédération, Bruno Eric Saïd après l'AGO.