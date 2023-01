Ile Maurice: Service à domicile - We Are Cars Ltd privilégie le lavage sans eau

En cette période de fin d'année, le lavage de voiture est très prisé par les automobilistes. Que ce soit à Ébène, à Phoenix, à Vacoas ou encore dans les stations-service, c'est la même effervescence. Ces lieux qui proposent le service de lavage de voiture grouillent de voitures de toutes marques. Or, avec la sécheresse qui sévit dans le pays, il est de plus en plus nécessaire d'utiliser l'eau judicieusement. Par conséquent, le lavage à pression est à proscrire, surtout à domicile, même si beaucoup font fi de cette recommandation. Face à cette situation, certains opérateurs utilisent un système de recyclage d'eau, alors que d'autres rivalisent d'ingéniosité pour proposer un service de lavage de voitures sans eau. "Avec le changement climatique, nous ferons face à une pénurie d'eau. Nous allons souffrir davantage du manque d'eau", explique le responsable des opérations chez We Are Cars Ltd, société spécialisée dans le lavage sans eau.

Cette société a ainsi introduit la gamme de produits Pearl waterless, originaire de la Grande-Bretagne, depuis bientôt deux ans, à travers le service Car wash. "Le client n'a pas besoin de se déplacer. Nous proposons un service de lavage à domicile et procédons à un nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture." Ils sont deux à s'occuper d'une voiture. Un geste qui se fait en deux temps. Tout d'abord, ils appliquent les produits sur les zones à laver qui se déclinent en trois catégories.

D'abord, un produit universel est utilisé, et qui sert aussi pour le nettoyage de l'intérieur. Ensuite, il y a un produit professionnel pour la carrosserie, le capot, le coffre et même les vitres. Finalement, le dernier produit, soit le eco tyre shine, est utilisé pour les roues. Après l'application du produit, place ensuite au micro-fibre pour le nettoyage. Et le tour est joué. "Nous économisons environ 50 litres d'eau pour chaque véhicule lavé." Cependant, le responsable des opérations fait ressortir que le produit n'agira pas sur une voiture très sale, recouverte de boue. "Cela ne vaut pas la peine." Les produits éco-responsables sont une nécessité, confie le responsable des opérations. Selon lui, les produits utilisés dans d'autres services de lavage contiennent des produits chimiques qui sont absorbés par le sol.

Pour le moment, c'est à travers les réseaux sociaux que les clients prennent contact avec We Are Cars Ltd pour un lavage sans eau. "Nous nous concentrons sur la région des Plaines-Wilhems et nous avons déjà notre clientèle." Pour notre interlocuteur, il faut un changement de mentalité concernant le lavage de voitures. C'est pour cette raison que la société veut approcher d'autres opérateurs, surtout ceux qui utilisent l'eau, afin qu'ils puissent continuer à offrir le service de lavage de véhicules, en l'absence d'une bonne distribution d'eau.