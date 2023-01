Sénégal: Deux députés condamnés à six mois de prison ferme après les violences à l'Assemblée

Au Sénégal, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés lundi 2 janvier au matin à six mois de prison ferme. Les élus membres de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi ont été reconnus coupables de " coups et blessures volontaires " contre la députée du pouvoir Amy Ndiaye, pour des faits lors d'incidents à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier.

Le jugement a été rendu en quelques secondes, dans un Palais de justice placé sous très haute sécurité : six mois de prison ferme donc, pour les deux députés, qui sont également condamnés à verser solidairement 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Amy Ndiaye. Le juge a en revanche écarté le motif de " menaces de mort ".

Pour rappel, le parquet avait requis deux ans de prison ferme.

C'est une " déception " pour Me Abdy Nar Ndiaye l'un des avocats des députés, qui a immédiatement annoncé son intention de faire appel, et d'introduire une demande de mise en liberté provisoire. La défense compte aussi demander une " contre-expertise médicale " sur la grossesse d'Amy Ndiaye, qualifiée par l'avocat d'" un leurre ".

" Le droit a été dit " estime pour sa part Me Souleymane Soumaré, l'un des avocats d'Amy Ndiaye. Mais la partie civile envisage également de faire appel sur le montant des dommages et intérêts : elle avait demandé 500 millions de francs CFA, " car la santé de la mère et de l'enfant qu'elle porte sont en jeu " explique Me Soumaré.

Pour le moment, cette condamnation n'a pas d'impact sur les mandats des députés Massata Samb et Mamadou Niang, car elle n'est pas définitive.