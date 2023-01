Congo-Kinshasa: Maniema - L'eau jaillit du sol et détruit des maisons à Kailo

Les habitants de presque trois villages du secteur d'Ambwe, groupement Bisemulu dans le territoire de Kailo (Maniema) perdent des maisons, écoles et églises à la suite des eaux qui jaillissent du sol.

L'information a été livrée, dimanche 1er janvier à Radio Okapi, par un député provincial de la circonscription électorale de Kailo et confirmée par la société civile locale. Les ménages sinistrés sont dehors exposés à toutes sortes d'intempéries, selon les mêmes sources.

Certains analystes parlent déjà des conséquences du réchauffement climatique, mais le service de l'environnement dit n'être pas au courant de cette situation.

Le député provincial Corneille Bushiri Makula explique ce phénomène :

" La population de Kitibitibi,Yengola, Ngoli et Elila sur l'axe menant de Elila vers Kailo est en proie à une menace naturelle due à l'eau. Donc, l'eau est en train de jaillir du sol et occasionne l'écroulement des maisons. "

Les maisons des villages sont en pisées et même si c'est en briques, c'est surtout en briques Adobe.

" Et quand il y a humidité à partir de l'eau qui jaillit du sol, les conséquences sont telles que la population est sans abri ; parce qu'il y en a qui, en perdant leurs maisons, ils se retrouvent sans abri. Et ça, ça atteint et les écoles et les églises et même les maisons d'habitation et toutes ces familles sont sans abris elles sont en train de réclamer une assistance ", poursuit la même source, appelant les autorités ainsi que de tous les hommes de bonne volonté.

La population est exposée à toutes les intempéries. En cette période où " il pleut jour et nuit, les sinistrés n'ont pas d'abris, ils vivent à la belle étoile. Ils devraient s'abriter auprès des familles d'accueil mais toutes les familles sont exposées. "