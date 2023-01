Congo-Kinshasa: Cri d'alarme des chefs coutumiers pour environ 50 000 déplacés à Mahagi

Plus de cinquante mille personnes, qui ont fui les récents affrontements entre les groupes armés CODECO et Zaïre dans le territoire de Mahagi (Ituri), vivent dans des conditions précaires.

Elles manquent de tout : pas de nourriture, de médicaments et d'abris... ont affirmé lundi 2 janvier les chefs coutumiers locaux. Ils appellent à l'aide urgente du gouvernement et des humanitaires en faveur de ces sinistrés.

Ces déplacés sont concentrés dans les localités de Kambala et de Katanga dans le secteur de Walendu Watsi qui comptent environ quinze mille personnes. Environ quarante mille autres ont trouvé refuge aux villages de Jupamamba, Akonzikane et de Jupaketa dans les chefferies des Angals et de Panduru.

Les chefs de ces entités affirment que ces sinistrés éprouvent des difficultés surtout pour la survie. La plupart travaillaient dans des champs des autochtones. Mais ces travaux sont rares actuellement car c'est la période de récolte.

La plupart de ces déplacés n'ont pas d'abris et passent la nuit à la belle étoile. Conséquences : plusieurs déplacés, surtout parmi les enfants, sont malades. Mais ils manquent de moyens pour la prise en charge médicale.

Ces chefs coutumiers disent avoir alerté les humanitaires et le gouvernement pour une aide d'urgence à ces déplacés, mais sans succès. Ils plaident surtout pour le rétablissement de la sécurité pour permettre le retour de la population.

Certains déplacés, estimés à cent vingt familles, ont résolu de regagner leurs villages d'origine à Chimbi et Kebanda à cause de la précarité de vie dans la zone de refuge.

Plus de trente personnes ont été tuées et environ quatre mille maisons incendiées, depuis fin novembre 2022, pendant les combats entre les miliciens de la CODECO et de Zaïre dans cette zone.