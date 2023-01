Congo-Kinshasa: Fête du Nouvel An - Une journée récréative et festive en faveur des enfants albinos

La Fondation Mwimba Texas (FMT) a organisé, le 30 décembre 2022 au Cercle Mayalos, dans la commune de Mont-Ngafula, en collaboration la Chaîne de solidarité, une journée récréative et festive en faveur des enfants albinos et autres, membres de cette fondation. L'action avait pour but de permettre à ces jeunes enfants de terminer l'année et d'entamer la nouvelle en beauté.

A l'espace de jeu Cercle Mayalosces, les enfants ont eu droit à différents jeux et partagé un repas de fin d'année offert par la Chaîne de solidarité coordonnée par l'abbé Jean-Paul Kele. L' occasion a été bien indiqué pour le président de la FMT, Glody Mwimba, et l'abbé Jean-Paul Kele de sensibiliser les parents de ces enfants vivant avec albinisme à leur protection et l'entretien de leur peau. " Vous savez très bien que la peau des albinos est très sensible aux rayons solaires. Donc, il faut protéger vos enfants en les couvrant de chapeaux, des lunettes solaires, des habits manches longues et des parasols ", ont souligné les deux personnalités. " Ce que nous devons faire, c'est la prévention car, si le cancer de la peau attaque un des nôtres, il nous sera difficile de le soigner étant donné qu'il n'y a pas encore dans le pays des cliniques spécialisées pour ce genre de soins", ont-ils fait savoir.

Chaque enfant albinos ayant pris part à l'activité a bénéficié d'un kit contenant des savons bio fabriqués spécialement pour les peaux sensibles, des crèmes solaires, des lunettes solaires, etc. La Chaîne de solidarité a également pourvu un lot d'habits, des lunettes et des chaussures qui a permis à chaque enfant de choisir selon sa taille et sa préférence.

Expliquant la présence de tous ces amis membre de la Chaîne de solidarité, l'abbé Jean-Paul Kele a dit qu'ils étaient là pour accompagner la FMT dans cette voie tracée par son fondateur, le catcheur albinos et champion d'Afrique décédé il y deux ans, Alphonse Makiese Mwimba Texas. " Mwimba Texas était un grand homme très connu en République démocratique du Congo (RDC) et ailleurs dans les domaines du catch et du bien-être des personnes vivant avec albinisme. Et moi, je l'ai connu et je cheminais avec lui dans cette vision en faveur des albinos.

Malheureusement, il est mort alors que j'étais en formation à l'extérieur du pays. Mais, à mon retour en RDC, comme ses idées étaient bonnes pour ses semblables, j'ai décidé de continuer de soutenir ses œuvres dont son fils, Glody Mwimba, a hérité et a pris la relève ", a expliqué l'abbé Kele. La Chaîne de solidarité, un groupe de volontaires actifs dans les œuvres de charité, a décidé de soutenir cette journée récréative et festive, en disponibilisant l'espace des jeux, la nourriture et la boisson ainsi que les lots d'habits et des chaussures pour ces enfants vivant avec albinisme.

La charité ne coûte pas cher

Lançant un appel aux hommes et femmes de bonne volonté, l'abbé Jean-Paul Kele a rappelé que la charité ne coûtait pas cher. Avec le peu que l'on peut avoir, l'on peut s'associer aux membres de cette Chaîne de solidarité pour secourir ceux qui sont dans le besoin. " A chaque fois que Dieu va nous bénir, tâchons de venir au secours des vulnérables. Il y a beaucoup de catégories. Mais, c'est à nous de voir comment leur venir en aide parce qu'ils méritent notre soutien... ", a-t-il soutenu.

En tant que prêtre, il a indiqué qu'un enfant est un don de Dieu et il appartient aux parents de l'élever pour qu'il soit utile à la société et à eux-mêmex. " Il faut l'élever, le protéger, l'éduquer pour qu'il grandisse dans les bonnes conditions. Et pour ces enfants albinos, il faut toujours avoir à l'esprit que leur peau est très sensible, il faut donc les protéger contre les rayons solaires, protéger leurs yeux avec des lunettes antisolaires parce que, comme le disais le champion Mwimba Texas, l'ennemi numéro un des albinos est les rayons du soleil qui attaquent leur peau et causent le cancer ", a-t-il insisté.

Le président de la FMT, Glody Mwimba, a remercié l'abbé Kele et tous ses amis réunis au sein de cette Chaîne de solidarité pour ce geste posé en faveur des enfants albinos et autres vulnérables. Il a également lancé un appel à tous les hommes et femmes de bonne volonté d'emboîter les pas à ce prêtre et à tous ses amis afin de soutenir ceux qui ont besoin d'aide.