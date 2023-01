Congo-Brazzaville: Littérature - Deux œuvres sur la transmission des savoirs de la communauté téké

L'écrivaine et poète Eugénie Mouayini Opou a conclu l'année 2022 par deux œuvres de la transmission des savoirs de la communauté téké : "Nkouembali", paru chez l'Harmattan, et "Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres".

À la lecture du livre sur "Nkouembali", envoyé de Ndzan sur terre, l'auteure retrace et délivre tous les contours de la croyance des descendants de ce grand esprit tout puissant. Le lecteur découvre qu'un descendant de "Nkouembali" restera profondément marqué dans son identité par la culture traditionnelle et affirmera son attachement à cet esprit. Ceci, peu importe qu'il soit baptisé ou appartienne à une religion quelconque.

Ce livre est aussi pour Eugénie Mouayini Opou, descendante de "Nkouembali", une occasion de partager cet héritage culturel profond des enseignements de cette croyance qui, depuis des millénaires, a l'avantage de rassembler la famille éparse qui compose la communauté téké.

L'auteure explique que la croyance en "Nkouembali" est incarnée par un Dieu créateur initial "Ndzan", le culte des ancêtres et des esprits, la croyance en la réincarnation. Et "Nkouembali", un esprit hermaphrodite manifesté par la puissance du soleil qui illumine la terre et les êtres qui y habitent, est dans les cœurs de ceux qui croient en lui.

Dans "Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres", Eugénie Mouayini Opou fait découvrir aux lecteurs le sens caché de l'un des pans de la culture téké en République du Congo.

Elle procède à une investigation épistémologique du monde de ceux qui pratiquent les sciences dites occultes pour les non initiés. Et elle permet non seulement de leur faire comprendre comment le féticheur et le marabout opèrent pour guérir les " patients " sans pour autant livrer tous les secrets de leur art, mais aussi de saisir la corrélation entre, d'une part, les noms et les nombres et, d'autre part, l'influence significative, tant positive que négative, des chiffres liés aux noms que portent les hommes.

L'auteure mène à une " astro-anthropo-sociologie " qui implique la connaissance des substrats culturels de la cosmogonie africaine.

Eugénie Mouayini Opou est une femme de lettres, romancière du royaume téké. Elle défend inlassablement les valeurs ancestrales téké. Écrivaine et poète, elle est également connue pour son engagement en politique et dans la vie associative.

" Nkouembali"

ISBN : 978-2-14-030330-2

EAN : 9782140303302

Prix : 12,00 €

Nombre de pages : 84 pages

"Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres"

ISBN : 978-2-343-19825-5

EAN13 : 9782343198255

Prix : 12,32 €

Nombre de pages : 122 pages