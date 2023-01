Congo-Brazzaville: Force publique - Les deux axes prioritaires de 2023

La force publique s'est engagée en 2023, en sus des orientations du chef suprême des armées, à finaliser les projets relatifs à la gouvernance administrative et stratégique ainsi qu'à consolider le soutien de l'homme dont la phase de sédentarisation au niveau des nouvelles casernes.

Faisant le bilan de l'année écoulée, le coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique de la force publique, le général Guy Blanchard Oköi, a indiqué qu'en 2023, l'action devrait être portée sur deux axes. Le premier concerne la finalisation des projets majeurs relatifs à la gouvernance administrative et stratégique à travers, entre autres, la formalisation du cadre juridique relatif à la création, l'organisation et le fonctionnement de la direction centrale du génie et ses bataillons. Il s'agira aussi, a-t-il poursuivi, de la mise en œuvre du décret relatif à la répartition des compétences territoriales entre la gendarmerie nationale et les forces de police. Selon lui, cette mise en œuvre appelle un renforcement des capacités en personnel pour permettre un maillage cohérent du territoire.

La consolidation de l'opération d'occupation des nouvelles casernes dans la phase dite de sédentarisation est également l'une des priorités. En effet, le chef de l'Etat, dans ses nouvelles orientations à la force publique, a insisté sur le renforcement continu de l'implantation des unités au niveau des casernes. Il a émis le vœu de voir la présence sur le site des officiers, sous-officiers, hommes de rang avec leurs familles respectives. 2023 sera également l'année de la finalisation de l'équipement de l'hôpital central des armées Pierre-Mobengo ; de la mise en place de l'Institut régional de hautes études fluviales et maritimes.

Le second axe portera, quant à lui, sur la consolidation du soutien de l'homme à travers l'élaboration des normes du soutien au stationnement des troupes en opération ainsi que la création des magasins de cession des effets d'habillement qui passe par la maîtrise de leurs acquisitions.

Concernant le bilan de 2022, le général Guy Blanchard Okoï a rappelé que quelques actions ont été menées dans le cadre du renforcement des capacités des structures et des personnels à travers l'entraînement et la préparation opérationnelle. Il s'agit, entre autres, du transfert technique du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère en charge de l'Intérieur dont il reste la finalisation complète d'ici à la fin du premier trimestre, notamment les ressources humaines et la gestion de la solde.

" La force publique demeure mobilisée "

S'agissant de la lutte contre le grand banditisme et la vigilance permanente face aux phénomènes de terrorisme et de l'extrême violence, le chef d'état-major général des FAC a souligné que le regroupement de la police et de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une coordination doctrinale et opérationnelle, a permis déjà de donner une réponse à l'insécurité observée dans les villes et à l'intérieur du pays. " Les actions engagées sur le terrain ont permis d'interpeller un nombre important des membres actifs des principales bandes de malfaiteurs. Ce phénomène asocial, qui a tendance à se déporter vers les établissements scolaires, mérite qu'une réponse préventive et, au-delà, judiciaire, soit apportée concomitamment ", a-t-il martelé.

Quant au maintien de la libre circulation des personnes et des biens, il a annoncé qu'un détachement de sécurité civile a été déployé sur la route nationale n°1 Brazzaville-Pointe-Noire, en application du protocole de coopération entre la Congolaise des routes, la gendarmerie nationale et la sécurité civile. Consciente du fait que la sous-région Afrique centrale fait face aux défis de paix, de sécurité et de stabilité, la force publique entend poursuivre son engagement en République centrafricaine, dans le cadre de la Munisca, avec une unité de police constituée.

Au regard de ses bonnes prestations sur le terrain, le 8e contingent congolais de cette unité a été déployé en juin 2022, avec un effectif de 180 personnes contre 140 auparavant. Le Congo s'est également impliqué dans l'élaboration des différentes stratégies sous-régionales devant arrimer l'action collective au Traité révisé de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale, dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée.

" En définitive, et c'est une exigence, la force publique demeure mobilisée. Elle ne ménagera aucun effort dans la poursuite soutenue de ses missions régaliennes tout en réaffirmant sa loyauté, son unité et son professionnalisme ", a conclu Guy Blanchard Okoï.