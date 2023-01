Congo-Brazzaville: Plan national de développement - La force publique apportera sa pierre à l'édifice

Outre sa mission d'assurer l'intégrité du territoire et de garantir la paix, la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens, la force publique entend participer à la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 à travers deux de ses six piliers principaux.

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général Guy Blanchard Okoï, qui a présenté le rapport annuel de la force publique le 31 décembre au réveillon d'armes devant le président de la République, a évoqué la participation des forces de défense et de sécurité à la mise en œuvre du PND.

Selon le coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, la force publique s'intéresse de plus en plus au pilier relatif au développement de l'agriculture au sens large. " Il est mis en œuvre le projet de redéploiement du génie militaire dont le cadre organique est en cours de finalisation. A terme, il comprendra une direction centrale du génie et trois bataillons de génie travaux, localisés à Brazzaville, Pointe-Noire et Owando. Ces bataillons qui vont nécessiter le renforcement des capacités en ressources humaines et en équipements permettront de réaliser les travaux d'entretien des pistes agricoles et de produire de l'eau et de l'électricité en milieu rural ", a annoncé le général Guy Blanchard Okoï.

La force publique étudie actuellement la possibilité d'étendre le spectre des missions du génie militaire au développement de l'agriculture, en mettant en place des compagnies de mécanisation agricole. Le but étant d'amplifier les expériences en cours dans les zones militaires de défense n°1 (Pointe-Noire) et n°3 (Gamboma).

S'agissant du pilier relatif au développement de l'industrie, la force publique a déjà réalisé les études sur la mise en place d'une unité de gaz médicaux à l'hôpital central des armées Pierre-Mobengo. " Ce projet vise à pallier la rupture des fluides médicaux dans les formations sanitaires à l'échelle nationale ", a précisé le chef d'état-major général des FAC.