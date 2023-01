Gabon: "Nous avons préparé 2023 en 2022, via un plan de développement interne, structurel et d'extension qui se concrétise dès Mars 2023"

Jeune et dynamique, créatif et humble, le jeune entrepreneur voit plus loin que le bout de son nez. Il dit avoir préparé 2023 en 2022, via un plan de développement interne, structurel et d'extension qui se concrétise dès Mars 2023, grâce à Dieu. Lisez intégralement l'interview accordée à Gabonews.

Bonjour monsieur Mouengui Gayver, vous êtes jeune entrepreneur gabonais. Comment peut-on vous présenter brièvement ?

Je me définis comme étant un jeune gabonais issu des milieux modestes, croyant au fait que les conditions sociales ne conjuguent pas notre futur. Vers un penchant entrepreneurial, il faut penser énormément au développement personnel, se cultiver, apprendre, désapprendre, comprendre la réalité de la pratique des affaires, accepter l'échec, rester humble. Par conséquent et puisque cela est une vie, je pense être quelqu'un d'encré dans l'apprentissage (de sa structure), de son environnement et travailler d'avantage, c'est une condition de survie d'entreprise, même des plus grandes multinationales.

2022 vient de faire sa passion de service à 2023. Comment avez vous vécu cette année qui vient de s'achever ?

2022 a été une année de challenges pour quasiment tout le monde, et les défis ne sont aussi très positifs. Je considère que malgré ces challenges, 2022 a été une année fructueuse et était conditionnée à être une année fructueuse pour nous, tout comme 2023 le sera inévitablement.

Nous voici en 2023. Que prévoyez vous en cette nouvelle année ?

Nous avons préparé 2023 en 2022, via un plan de développement interne, structurel et d'extension qui se concrétise dès Mars 2023, avec la Grâce de Dieu. Nous avons en perspective, de donner à plus de jeunes gabonais en particulier (mais pas que), la possibilité d'avoir un emploi, avec une RSE axée vers cet objectif, mais aussi, vers la formation et l'auto emploi.

Merci d'avoir accepté de vous apprêter à nos questions. Un vœux ?

Nous pensons que le développement collectif n'est que le résultat de tous les petits actes individuels. C'est la philosophie de Relium Network. Nous souhaitons à toute personne des vœux de santé (le reste viendra via cela), et à toute structure, Association, Entreprise, une Excellente et Meilleure Ressource Humaine, qui est la première Richesse de toutes structures.

Dans cet élan, puisque notre entreprise, cette rédaction ne peuvent être fonctionnelles sans cette équipe, Je tiens à remercier et présenter mes vœux les meilleurs aux ténors, entre autres Vanel Ibouily Bayonne, Davila Bya Aboue, Magalie Darla Ngali. Il me sera impossible d'échapper à cette Reconnaissance.

Merci Monsieur Martial TSONGA pour vos actions envers la jeunesse gabonaise.