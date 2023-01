Algérie: Laghouat-Djelfa-Tiaret - Saisie d'importantes quantités de comprimés psychotropes

ALGER — Les services des douanes ont procédé, en coordination avec les corps de sécurité, à la saisie de quantité importantes de comprimés psychotropes de type "Prégabaline 300mg" dans les wilayas de Laghouat, Djelfa, et Tiaret, et de trois véhicules utilisés dans le trafic, et à la présentation des auteurs devant les juridictions compétentes, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

"Dans le cadre des efforts sur le terrain visant à lutter contre toute forme de contrebande, notamment des stupéfiants et des comprimés psychotropes, les agents des brigades mobile et polyvalente des Douanes d'El Kettara relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Djelfa (direction régionale de Laghouat) ont procédé à la saisie de 1.601 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300mg", lit-on dans le communiqué.

D'autre part, et dans le territoire de compétence de la Direction régionale des douanes de Chlef, "les agents de la brigade mobile des douanes de Tiaret ont pu, en coordination avec la brigade polyvalente de Sougueur relevant des services de l'Inspection divisionnaire de Tiaret, saisir une quantité de 2.392 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300mg".

Suite à ces trois opérations, "trois véhicules utilisés dans le trafic ont été saisis, et les auteurs déférés devant les juridictions compétentes", ajoute la DGD, précisant que ces opérations "traduisent la disponibilité opérationnelle et la pleine mobilisation des douanes algériennes dans la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants en vue de préserver la santé et la sécurité du citoyen et contribuer au maintien de l'ordre public".