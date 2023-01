Sénégal: Concert de casseroles du 31 décembre - Yewwi "souille" le message à la nation de Macky

L'appel de l'opposition, regroupée au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), à un concert de casseroles au moment du discours de fin d'année à la nation du président de la République, Macky Sall, le samedi 31 décembre 2022, n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. En effet, à peine la présentatrice de la télévision nationale, la RTS, a-t-elle fini d'introduire le chef de l'Etat, Macky Sall, en ces mots "... Le président de la République vous parle", un bruit assourdissant retentit, brouillant du coup l'audimat.

Dans plusieurs quartiers de Keur Massar, les partisans de l'opposition, surtout des jeunes muni de plats, couvercles de marmites, entre autres, des automobilistes usant de klaxons de voitures, n'ont même pas attendu le déroulé de l'hymne national. Au contraire, comme chrono en main, ils ont commencé à faire du bruit dès 20h00'. Rendant inaudible, ou presque, le message du président de la République pendant une bonne dizaine de minutes, notamment pour des téléspectateurs confortablement assis en face de leurs téléviseurs. Surtout ceux installées dans des salons donnants ou contigus à des artères ou autres rues/ruelles de quartiers très fréquentées. Augmenter le volume du poste n'y fera rien face à l'ampleur de la "pollution" sonore. L'ambiance et l'animation étaient bien au rendez-vous dehors avec des jeunes surexcité scandant, entre autres slogans, sur la "vie chère" et "non à un 3e mandat" du président Macky Sall.

En dehors de Keur Massar, le même constat est fait dans des localités de l'intérieur du pays, en de plusieurs zones de la banlieue et de Dakar. Bref, la banlieue de Dakar a vibré au rythme de concert casseroles. Selon Pressafik, à Grand Mbao, Sipress, Petit Mbao et alentours, le concert de casseroles a démarré à 20h piles, pendant le discours du chef de l'Etat Macky Sall. Les populations sont sorties massivement dans les rues, traînant avec eux des marmites, des bols, des écumoires, des louches, etc.

Dans une ambiance festive, elles ont célébré le concert de casseroles comme l'on demandé le leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, et Cie. Ce pour montrer leur mécontentement du gouvernement actuel. Les chauffeurs de bus, taxis, camions, voitures personnelles et clandos ne sont pas restent. Le son de leurs klaxons a accompagné les bruits produits par les casseroles.

C'est le cas également de la commune de Yoff où le bruit des casseroles a bien raisonné, dans l'affluence, au rythme du "non au 3e mandat", a constaté Dakaractu.