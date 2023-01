Gabon: Les voeux de nouvel an de Brice Arnaud Ondo Minko

document

Le président de l'Association Agir Ensemble pour le Gabon adresse ses vœux de nouvelles l'an aux Gabonais en général et aux membres de l'AEG en particulier.

Chers Citoyennes et Citoyens

En cette nouvelle année 2023 permettez moi de vous adresser mes vœux de santé, de paix, d'amour et prospérité. En jetant un coup d'œil sur le rétroviseur de 2020 à 2022, je peux aisément affirmer qu'Agir Ensemble pour le Gabon a su construire des fondations solides pour son implantation avec les 9 piliers correspondant aux 9 provinces de notre Pays.

A ce titre, nous avons fait l'intérieur du pays à la rencontre de nouvelles citoyennes et de nouveaux citoyens, pour ensuite effectuer l'installation des 9 coordinations provinciales.

Tout ceci n'a été possible que grâce à votre dynamisme et votre engagement à cette noble cause qu'est L'égalité des chances . Merci infiniment.

L'année qui vient de s'en aller (2022) a été une année très active car notre association a impacté positivement dans la vie des gabonaises et des gabonais à travers des actions de terrain à fortes connotations sociales. Cela a permis à plusieurs gabonais d'avoir foi en l'avenir et surtout à l' égalité des chances qui constitue notre cheval de bataille.

L'ensemble des actions menées en 2022 sont à mettre à l'actif du sacrifice et du travail de chacun d'entre vous, c'est pourquoi je tiens sincèrement, une fois de plus, à vous remercier pour les efforts faits dans le cadre de l'implémentation de l'égalité des chances au profit des plus défavorisés.

Une pensée particulière aux structures visitées (orphelinats), aux jeunes filles mères et à toutes les personnes vulnérables qui ont été bénéficiaires de vos gentilles attentions.

Pour cette nouvelle année 2023 et en prélude aux échéances électorales à venir, Agir Ensemble pour le Gabon doit pleinement jouer son rôle d'association politique pour assurer une victoire cash à l' égalité des chances que nous défendons sur le terrain.

C'est dans cette perspective, très chers Citoyennes et Citoyens que je vous exhorte tous à redoubler d'efforts en y enrôlant tout azimut pour le compte de l'AEG le maximum de personnes (citoyens et sympathisants) afin d'agrandir non seulement notre mouvement associatif mais également d'atteindre nos objectifs.

Merci à vous sans qui l' égalité des chances ne serait qu'un slogan. Puisse Dieu veiller sur chacun d'entre vous tout au long de cette année.

Brice Arnaud ONDO MINKO

Président National A.E.G