Gabon: Okondja/Aboumi - Max Samuel Oboumadjogo en père Noël pour les enfants de la Sébé et Bayi-Brikolo

Le Membre du Bureau Politique du Parti démocratique Gabonais (PDG) et par ailleurs Ministre délégué auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo, a offert, le 31 décembre dernier, des cadeaux aux enfants des départements de la Sébé et Bayi-Brikolo. Ce geste visait à donner du sourire aux jeunes bambins durant cette période festive.

C'est dans le cadre du prolongement de sa politique de proximité et de partage, que le membre du gouvernement Max Samuel Oboumadjogo a une nouvelle fois mis de la joie dans les cœurs des populations de la Sébé-Brikolo (cantons Sébé-Louri, Louami-Lélama) et de Bayi-Brikolo en offrant à plus de 600 enfants des jouets de tous genres, à la faveur d'une vaste opération de distribution qui s'est déroulée dans une ferveur populaire. Une énième action de solidarité menée conformément à la politique sociale du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Les populations visiblement satisfaites et comblées n'ont pas manqué de dire leur reconnaissance pour l'acte posé par le bienfaiteur dont le soutien à ses frères et sœurs de l'arrière-pays tend à devenir une tradition. " Les enfants ne pouvaient pas espérer meilleur réveillon, car ces cadeaux viennent à point nommé pour eux, au moment où d'autres enfants n'ont certainement pas eu de jouets à la Noël. Nous disons donc merci à notre fils Max Samuel Oboumadjogo pour ces actions répétés ", a déclaré un des notables de la Bayi- Brikolo visiblement ému par ce geste.

Initialement prévue pour le 23 décembre, la distribution des cadeaux aux enfants a été finalement reprogrammée pour la journée du 31 décembre, à quelques heures de la nouvelle année 2023, en raison du sinistre ferroviaire survenu il y a quelques jours.