Cote d'Ivoire: Frontières Nord - Le Président de la République renforce le dispositif sécuritaire

Dans son discours à la Nation le 31 décembre 2022, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, s'est réjoui de la consolidation de la paix et de la sécurité. Il a, à cet effet, félicité les Ivoiriens pour les efforts consentis pour parvenir à la paix en Côte d'Ivoire.

En 2023, le Président de la République, Alassane Ouattara, entend poursuivre les mêmes objectifs de maintien du climat de paix et de sécurité dans le pays.

C'est pourquoi, il dit avoir procédé au " renforcement " du dispositif de sécurité intérieure et à l'augmentation des effectifs, des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, aux frontières Nord. De sorte à faire face à toute situation d'attaque.

Dans cette dynamique, il ne cessera jamais de rendre un hommage aux hommes qui veillent à la sécurité des Ivoiriens, de jour comme de nuit.

" Ils sont nombreux nos frères et sœurs, militaires, gendarmes, policiers, douaniers et agents des eaux et forêts qui veillent et se battent au quotidien pour protéger notre pays. Je salue leur courage et leur sens du devoir. Je veux leur dire ma fierté et la reconnaissance de toute la Nation ", a déclaré le Président de la République, Alassane Ouattara.