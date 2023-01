Congo-Kinshasa: Quelques couacs depuis le lancement de l'enrôlement des électeurs, la Commission électorale répond

En République démocratique du Congo, cela fait une semaine que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette étape concerne d'abord les provinces de l'Ouest du pays et est censée durer 30 jours. Les débuts ont été marqués par plusieurs couacs en province et dans la capitale. Une semaine après, quel bilan et quelle réponse de la CENI ?

La CENI reconnaît des problèmes administratifs, techniques et sécuritaires à certains endroits. Elle dit répondre progressivement à ces défis qui, d'après elle, se stabilisent.

Certaines zones n'ont même pas encore commencé les opérations. C'est le cas de Wamba, dans la province du Kwilu. La CENI tente de rassurer et affirme que les matériels sont en train d'être acheminés.

Malgré cette situation, le président de la centrale électorale compte toujours clôturer les opérations dans la partie ouest du pays avant le 25 janvier, soit dans un délai initial de 30 jours. Il confirme cependant que les jours perdus seront récupérés dans des centres d'inscription qui ont connu du retard. Rappelons que l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023.

Parmi les reproches qui sont également faits à la CENI, il y a la qualité de la photo sur les cartes d'électeurs. Depuis 2005, ce document fait office de pièce d'identité. Contrairement aux processus précédents, celles de cette année est non seulement en noir et blanc, mais elle a également perdu en qualité.

La CENI se dit consciente de la situation et rappelle que faute de moyens, elle a dû recourir aux imprimantes thermiques pour réduire les coûts. En dépit de son état et de son apparence, cette carte est la plus sécurisée de toutes celles jusque-là produites par la CENI, a assuré Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante depuis octobre 2021.