Sénégal: Lutte - Choc du 1er janvier 2023 : Boy Niang 2 marche sur Balla Gaye 2

Le premier choc de l'année 2023 a tourné à l'avantage de Boy Niang 2. Le lutteur pikinois a pris le dessus, hier, à l'Arène nationale, sur Balla Gaye 2 de Guédiawaye. Un 14ème succès qui propulse le fils de De Gaulle dans la cour des grands.

Comme cadeau du Nouvel An, Gaston Productions a offert aux amateurs de lutte un alléchant choc doté du drapeau Thione Ballago Seck, qui a opposé, hier, à l'Arène nationale, Balla Gaye 2 (22 victoires et 5 défaites) à Boy Niang 2 (13 victoires 4 défaites). Le premier était en quête de confirmation après sa victoire par avertissement sur Gris Bordeaux, le 7 août dernier, et le second de rachat après deux revers de suite contre Tapha Tine et Lac de Guiers 2.

Balla Gaye et Boy Niang ont affiché forme olympienne et sérénité. Et cela s'est ressenti dans leurs " Touss " et pas de danse qui ont mis le feu à l'Arène nationale, pleine comme un œuf. Pour l'un comme pour l'autre, ce combat revêtait de multiples enjeux. Considéré comme la bête noire des lutteurs de Guédiawaye, Boy Niang 2 devait confirmer cette tendance et accrocher le " Lion de Guédiawaye " après avoir terrassé son jeune frère Sa Thiès, en mars 2018, pour intégrer définitivement le cercle restreint des Vip de l'arène. Pour Balla Gaye 2, il fallait laver l'affront et stopper l'hémorragie, mais aussi s'imposer pour préparer en toute sérénité son combat contre Eumeu Sène qui l'a battu à deux reprises (2009 et 2015). L'acte 3 entre les deux champions est prévu en juillet.

Les deux lutteurs jouaient gros et la bataille mystique a fait rage. Après un round d'observation qui n'a duré que deux minutes, Balla Gaye a lancé les hostilités et essayé de marcher sur son adversaire, mais le Pikinois, sans perdre son sang-froid après une attaque désordonnée de BG2, réussira à déjouer la stratégie de ce dernier qui était de s'emparer de sa jambe et de le projeter au sol.

À ce jeu, Boy Niang 2, beaucoup plus véloce et souple, va prendre Balla dans son propre piège et lui faire mordre la promesse. La jeunesse du Pikinois (32 ans contre 36 ans pour son adversaire) a primé sur l'expérience de Balla Gaye 2 (27 combats contre 17). " Je suis le meilleur de tous les lutteurs ", déclarait le fils de Double Less, lors de l'open press. En terrassant BG2, le lutteur de Pikine a montré qu'il était meilleur que son vis-à-vis. Cette victoire lui ouvre grandement la cour des grands de l'arène.

Après Issa Pouye (2006), Eumeu Sène (2009 et 2015) et Bombardier (2014 et 2022), le " Lion de Guédiawaye " chute pour la sixième fois de sa carrière. Pour cette confrontation entre Guédiawaye et Pikine, deux localités qui revendiquent chacune la palme de la meilleure école et dont la rivalité va crescendo, les deux lutteurs ont mobilisé.