Ile Maurice: Concert-anniversaire - "Nissa la monte" pour les 30 ans de carrière d'Alain Ramanisum

C'est avec du gros séga ambiancé que débute 2023. Alain Ramanisum vous invite à un concert-anniversaire le samedi 7 janvier au J&J Auditorium, à Phoenix.

Tann li bien. Alain Ramanisum promet de faire Li tourne et virevolter au son de sa longue liste de tubes les plus populaires. L'auteur-compositeur-arrangeur démarre 2023 en fanfare. Pour marquer d'une pierre blanche ses 30 ans de carrière musicale, l'artiste vous invite à applaudir son parcours lors d'un concert qui se tiendra le samedi 7 janvier à partir de 19 heures au J&J Auditorium, à Phoenix.

"J'ai tenu à commencer la nouvelle année avec du séga. Je reviens avec un grand concert après plus de cinq ans", explique Alain Ramanisum. "Ces 30 ans de vie musicale ont été marqués des hauts et de bas, mais pour rien au monde je ne changerai quoi que ce soit", ajoute-t-il.

Pour cette fête d'anniversaire, Alain Ramanisum sera entouré de très nombreux invités, des artistes avec lesquels il a travaillé, y compris de jeunes talents. "Ce sont des personnes que j'apprécie et je suis content de voir que des jeunes s'intéressent au séga. Il faut les aider pour que le séga continue de vivre", affirme-t-il.

Parmi les invités de la soirée, le public pourra évidemment apprécier Laura Beg. Mais aussi les prestations de Caroline Jodhun, La Nikita, Jason Lejuste, Julien Verloppe, Warren Permal, Velex, Sega Nu Zanset, Basco, Echos des Zil, BIG, Jah Mike, Jessica Cupidon, Valo, Kenny Conscious. Sans oublier les camarades des débuts, Cassiya Roots, qui réunit notamment Gérard Louis et Alain Lafleur. Alain Ramanisum souligne que ce sera une belle fête du séga dans une ambiance familiale.

C'est en tant que pianiste au sein du groupe Cassiya qu'Alain Ramanisum débute sa carrière. Le succès que rencontre ce groupe de séga n'est plus à présenter. Fort de ce bagage musical, Alain Ramanisum entame sa carrière en solo et c'est encore une fois le succès. L'artiste est aujourd'hui une référence du séga non seulement dans notre île, mais aussi auprès de la diaspora mauricienne à travers le monde. Il a eu l'occasion de se produire au Zénith et à l'Olympia, entre autres.

À ce jour, Alain Ramanisum a plusieurs récompenses à son actif. Probablement le titre le plus marquant, celui de tube de l'été en France en 2013, avec le titre Li Tourne. Sa récompense la plus récente reste le Gold Award du Mauritius Music Awards, obtenu en octobre de l'année dernière.

À La Réunion où réside son producteur, le chanteur et son groupe s'est fait une solide réputation. S'il a à ce jour 14 albums à son actif, Alain Ramanisum est également connu comme un arrangeur musical qui a apporté sa touche à la musique de nombre de ses confrères. Parmi eux, figurent Tian Corentin, Mr Love et Big Frankii, pour ne citer qu'eux. "Mo kontan ki boukou artis fer mwa konfians. Mo laport touzour ouver", assure-t-il. Avant de souligner : "Le plus important, c'est que le séga continue de résonner."

*Les billets sont en vente sur le site d'Otayo.

Projet d'une tournée internationale

Après le concert du 7 janvier, Alain Ramanisum ne compte pas s'arrêter là. Il espère fêter ses 30 ans de vie musicale à l'international à travers une tournée. Son souhait ? "Obtenir une fois de plus le titre de tube de l'été en France."