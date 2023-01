Ile Maurice: Deepak Seetamonee - Une vie dédiée à la conception de projets immobiliers

Passionné par la conception de maisons et d'appartements, Deepak Seetamonee a parcouru un long chemin. Issu d'une famille modeste, le directeur de DS REM Consulting Ltd est un professionnel de la construction résidentielle depuis 28 ans. Il lance sa première société en 2014, Home at Last (HAL), avec la vision de proposer des maisons à des prix compétitifs dans des lieux stratégiques.

Deepak Seetamonee développe son intérêt pour la mécanique, la plomberie, la climatisation, la menuiserie et la construction dès le plus jeune âge. "Très jeune, j'ai appris plusieurs métiers. Nous n'avions pas de grands moyens. Il nous a fallu mettre la main à la pâte, mon père et moi, afin de construire notre propre maison. C'est ainsi que j'ai décidé de poursuivre des études dans ce domaine après le secondaire." Il obtient une licence en Mechanical Engineering à l'Université de Maurice à l'âge de 26 ans et travaille, en parallèle, comme serveur dans une boîte de nuit connue à Vacoas pour financer ses études. Il commence sa carrière à la CWA en tant qu'ingénieur avant de rejoindre le secteur hôtelier comme chef ingénieur en 2000. Deepak Seetamonee a ensuite la chance de travailler sur l'ouverture des grands hôtels, tels que le Shanti Maurice et le Hilton Resort and Spa.

Une maison enfin

En 2014, sa soif de relever de nouveaux défis l'amène à lancer sa propre société immobilière. "J'ai pris de gros risques pour démarrer une nouvelle aventure, tout en continuant à exercer ce métier qui me passionne. Depuis, je n'ai cessé de travailler dur pour répondre aux attentes de mes clients. C'est cette valeur ajoutée qui m'a permis de rester compétitif." Fonceur, il trouve toujours une façon d'arriver à ses fins, avec des méthodes originales et novatrices. Malgré la multitude d'entreprises de construction de maisons et d'appartements, Deepak Seetamonee souhaite se démarquer, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais surtout comme un citoyen.

Face à la réalité économique, il poursuit sa vision de rendre l'achat d'une propriété plus accessible. D'où son concept de HAL (Home at Last), une maison avant tout, ou une maison enfin. Il a réalisé plusieurs projets résidentiels à Maurice et ses clients, précise-t-il, sont majoritairement des Mauriciens. Ses qualités d'entrepreneur se traduisent par son excellent service à la clientèle, le respect des sous-traitants, et son expertise de 28 ans. Tous ses projets sont en VEFA (Vente en état futur d'achèvement), ce qui représente une sécurité pour les acheteurs.

Engagement

L'entrepreneur cultive l'engagement, le dépassement de soi et le goût de l'innovation, pour lui et ses équipes. D'ailleurs, il met l'accent sur le manque de maind'œuvre et de compétences dans le domaine de la construction. "Peu de personnes veulent faire ce travail et nous nous retrouvons souvent avec des travailleurs étrangers. Il faut davantage encourager les jeunes à se lancer dans les métiers de la construction." Père de deux enfants, il est fier que sa fille aînée, Khiroushee, ait décidé de lui emboîter le pas. Elle s'est lancée dans l'entreprise famaliale après avoir récemment décroché une licence en Civil Engineering. Outre la fierté paternelle, c'est aussi pour lui un moyen de garder des personnes qualifiées dans ce domaine, et d'éviter un brain drain.

Nouveaux défis

28 ans après ses débuts, Deepak Seetamonee est toujours aussi passionné et travaille sans relâche pour réaliser des constructions de qualité, et développer des liens solides avec ses clients. Cependant, il est conscient des nouveaux défis du secteur de la construction, et accueille favorablement les mesures du gouvernement pour encourager l'achat d'une deuxième propriété. Jusqu'à la fin de juin 2023, ceux qui souhaitent acquérir une maison ont droit à un remboursement de 5 % sur les coûts de l'enregistrement jusqu'à Rs 500 000.

Deepak Seetamonee souligne que tous ses projets se font à travers le Housing Estate Scheme, où l'acheteur bénéficie de l'exemption de la Land Transfer Tax et des frais d'enregistrement. L'entrepreneur souhaite que le gouvernement réitère cette initiative qui a fait ses preuves. Les promoteurs, dit-il, pourront mieux revoir les prix de vente à l'avantage des acheteurs. De même, avec l'augmentation du repo rate, il craint que l'achat d'une maison à travers des facilités de prêt soit plus difficile pour les jeunes, et que ceci freine le secteur de la construction. "Malgré la stabilisation du coût de fret, celui des matériaux reste élevé face aux devises étrangères."

Ambitions

Si son terrain de prédilection est la construction, Deepak Seetamonee n'en vise pas moins les sommets. Pour 2023, il a beaucoup de projets en tête, surtout au niveau social, bien qu'il ne souhaite pas les divulguer à ce stade. Pour l'entrepreneur, qualité, vision, honnêteté, innovation, intégrité, loyauté et durabilité ne sont pas de vains mots. Il travaille ainsi sur d'autres projets qui impliquent l'humain et l'innovation afin de poursuivre sa vision d'une maison avant tout. Avec le soutien de son épouse Leena et de ses deux enfants, Khiroushee et Manav, il espère poursuivre sa mission. "Je pense que toute personne doit avoir des rêves et doit y croire. Il faut aller jusqu'au bout pour y arriver", conclut-il.