Ile Maurice: Plaine Lauzun - Un adolescent de 14 ans, intercepté avec un colis de drogue valant Rs 1 m.

Une équipe de la Traffic Enforcement Squad de la Traffic Branch avait reçu des informations selon lesquelles qu'un colis de drogue transitera de Roche Bois jusqu'à Cité Kennedy, dimanche matin.

L'équipe constituée des sergents Ragoonaden et Coowar et des constables Domingo, Edoo et Mooken, a alors monté une opération sur l'autoroute pour retracer le trafiquant qui circulait à bord d'une moto Pulsar.

Deux constables devaient reconnaître la Pulsar aux alentours de Plaine Lauzun et ils ont pu l'intercepter. Le conducteur était en fait un collégien de 14 ans, habitant Cité Kennedy. Les policiers ont examiné la moto. Ils ont noté que le véhicule n'avait pas des vignettes d'assurance et de licence de la NLTA. L'adolescent a aussi été verbalisé pour failing to produce driving licence.

Une fouille a aussi été effectuée sur le jeune homme alors qu'il était agité et la police a retrouvé un sac qu'il avait dissimulé à l'intérieur de sa veste, contenant trois sacs en plastique. Le premier contenait 13 autres sacs, le deuxième 11 sacs et le dernier 15 sacs, contenant une poudre soupçonnée d'être de l'héroïne.

L'adolescent a été arrêté et conduit au bureau de l'ADSU où il a longuement été interrogé.

La drogue a été pesée et démontrait un poids 72.8 grammes d'une valeur de Rs 1 million.

L'adolescent a ensuite été relâché et autorisé à rentrer en compagnie de sa grand-mère. Son dossier a été envoyé au bureau du Directeur des Poursuites Publiques.