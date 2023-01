Ile Maurice: Le Jardin du Colibri - Aux noces de la nature et des arts

Dès qu'on franchit le seuil du Jardin du Colibri, on est complètement dépaysé. On a du mal à croire qu'on se trouve en plein centre de Beau-Bassin. Et pourtant, le Jardin du Colibri situé à la rue Dr Reid nous propose de nous retrouver en pleine nature.

Une fois la porte d'entrée poussée, il convient de vite la refermer pour ne pas laisser s'échapper les canards et poules qui se promènent ici en toute liberté. Ils nous accueillent avec de sympathiques coin-coin et gloussements au rythme de leurs démarches chaloupées.

Les plantes sont partout. Ici des bambous, là des plantes d'intérieur plus loin des succulents. La pépinière est ceinturée d'arbres fruitiers. Nous sommes bien dans un jardin, mais ce lieu est plus que cela. Ici et là, entremêlée aux plantes dans un mélange d'imagination et de création on trouve des œuvres d'art. Là une branche qui est comme sculptée par la nature, plus loin des sculptures qui font office de pots de fleurs. Adepte de recyclage, le propriétaire des lieux, Mario Jolicoeur transforme divers objets pour les intégrer à son jardin. Une roue est devenue une balançoire, à côté, des palettes en bois se transforment en plateforme de méditation ou encore une vieille bicyclette sert d'objet de décoration.

Le Jardin du Colibri a pour vocation d'accueillir à la fois des artistes et des gens qui veulent être proches de la nature. Dans son salon improvisé au milieu du jardin, Mario Jolicoeur a déjà abrité une exposition de la plasticienne Gilberte Marimootoo-Natchoo, ainsi qu'une projection de film, suivi d'une interaction avec le philosophe Joseph Cardella. Le Jardin du Colibri propose aussi divers cours pour apprendre la peinture et la sculpture.

En 2023, "je compte proposer d'autres projections de film avec l'intervention de Joseph Cardella", explique Mario Jolicoeur. Il est également à la recherche d'un musicien qui pourrait donner une autre dimension à ce lieu reposant. Le temps d'un court instant, alors qu'on se promène dans ce jardin, on se laisse transporter par le chant des oiseaux et le parfum des plantes.