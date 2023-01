Soudan: Commandement de 20ème Division d'Infanterie à Al Daein célèbre la journée de l'indépendance du Soudan.

Al Daein — Le Commandement de la 20ème Division d'Infanterie dans l'Etat de l'Est Darfour a célébré le 67ème Anniversaire de la Glorieuse Journée de l'Indépendance du Soudan, en présence du Wali (gouverneur) par intérim de l'Etat de l'Est Darfour Mohamed Adam Abdel-Rahman, et du Commandant de la 20ème Division d'infanterie Major Général Atef Mahmoud, de chefs d'unités militaires, des officiers, de sous-officiers et de soldats et d'un certain nombre d'organisations de la société civile.

S'adressant aux célébrations, le Wali par intérim de l'Etat de l'Est Darfour Mohamed Adam Abdel-Rahman, a salué les luttes des Forces Armées et les ancêtres des héros qui ont fait l'Indépendance, disant que les Forces Armées se sont répandues dans tout le pays afin de préserver les acquis de la patrie, louant les efforts du Commandant de la 20ème Division, Major Général Atef Mahmoud, dans l'expansion et le développement de l'hôpital du corps médical afin d'améliorer les services de santé pour les membres de la 20e Division d'infanterie et tous les citoyens de l'État.

Pour sa part, le Major Général Atef Mahmoud a dit que le pays est devenu indépendant et jouit de la liberté et de la pleine souveraineté nationale, grâce aux efforts des héros qui ont lutté pour atteindre l'Indépendance, soulignant la disposition de la 20ème division d'infanterie à aller en avant pour maintenir la sécurité et la stabilité dans l'Etat.

Il a souligné que les différentes forces régulières de l'Etat œuvrent en parfaite harmonie pour établir la sécurité et la stabilité.