Soudan: Dr Idris ordonne l'établissement de points de contrôle de police dans les zones affectées

Zone de Ghabsha, Sud Darfour — Le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Dr Al-Hadi Idris, a ordonné le gouvernement de l'État du Sud Darfour de mettre en place des points de contrôle de la police dans les zones affectées dans la localité de Belail, État du Sud Darfour.

S'adressant hier aux citoyens des zones de Faj Al-Hala et Ghabsha, en présence du Vice-Président du CST, Général Mohamed Hamdan Daglo, des représentants des organes réguliers et judiciaires, et du sultan Abdul Rahman Adam Abo, le Membre du CST a déclaré que la sécurité est la responsabilité de chacun et que l'État s'engage à sécuriser les citoyens et leurs propriétés, appelant les citoyens à coopérer avec les comités formés par le Gouvernement de l'État pour aider à découvrir les faits et à appréhender les hors-la-loi qui sont derrière ces incidents.

Il a exhorté les citoyens à renoncer à leurs différences, à ne pas écouter les instigateurs de la sédition et à œuvrer pour la solidarité entre les composantes de la société.

Le Membre du CST a révélé que le comité d'enquête poursuit son travail pour dévoiler les circonstances du problème et traduire les coupables devant la justice.

Il a promet de répondre aux demandes de la population afin de réaliser la stabilité et de trouver un environnement propice à une vie décente.

Pour leur part, les citoyens de ces régions ont exprimé l'appréciation pour la réponse et le soutien de l'État et ont salué le rôle de l'administration indigène pour la résolution de leurs questions, demandant aux comités d'enquête de découvrir les coupables qui sont derrière ces événements malheureux.