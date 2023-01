Soudan: Vice-Président du CST promet de poursuivre les groupes indisciplinés et les hors-la-loi

Zone de Taisha ,Sud Darfour — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que le gouvernement est déterminé à poursuivre les groupes indisciplinés et les hors-la-loi qui sont derrière les incidents regrettables qui se sont produits dans certaines zones de la localité de Belail, appelant à la coopération avec les organes de sécurité pour mettre fin au chaos et à l'impunité.

S'adressant hier aux habitants de la région de Taisha, dans l'État du Sud-Darfour, le Vice-Président du CST a remercié et apprécié les citoyens de la région d'avoir accueilli les personnes déplacées de la région de Belail qui ont été victimes de l'attaque odieuse la semaine dernière, au cours de laquelle leurs maisons ont été brûlées et leurs propriétés pillés, ce qui les a forcés à se déplacer dans les régions environnantes.

Daglo a souligné la nécessité de renoncer au régionalisme et au tribalisme et d'adhérer aux valeurs de l'Islam qui appellent à l'unité, à l'amour et à la connaissance de l'autre.

Il a indiqué l'importance de traiter de manière décisive et conformément à la loi les auteurs de ces crimes, en se soulignant l'importance de la mise en œuvre de l'Accord de paix de Juba qui stipule la réalisation de la paix dans tous les États de Darfour.

Il a déclaré qu'en dépit de la signature de l'accord et de son entrée en vigueur, l'insécurité persiste et nuit au processus de paix, appelant à l'adhésion à l'accord car il représente le pilier du développement, de la stabilité et de la sécurité.

Le Vice-Président du CST a déclaré que le gouvernement déploierait tous ses efforts pour rétablir la vie normale dans ces régions.