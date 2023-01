Cote d'Ivoire: Les faits et événements qui ont marqué l'actualité politique, économique, sportive et socioculturelle en 2022

Plusieurs faits et événements ont marqué l'actualité politique, économique, sportive et socioculturelle en Côte d'Ivoire en 2022. Nous revenons sur quelques uns .

POLITIQUE/

Tiémoko Meyliet Koné Vice-président, nouvelle Direction du RHDP, retour de Blé Goudé (... ), ces événements politiques qui ont marqué 2022

La nomination de Koné Meyliet Tiémoko en qualité de Vice-président de la République, la constitution de la nouvelle Direction du RHDP, le retour de l'Udpci au RHDP, la création par Simone Ehivet Gbagbo de son parti politique ou encore le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, sont autant d'événements politiques qui ont marqué l'année 2022.

L'année 2022 a été ponctuée par plusieurs événements politiques. Le plus important reste probablement la nomination au poste de Vice-président de la République, de l'ancien Gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné. Il a été nommé par le Président Alassane Ouattara, en accord avec le Parlement réuni en congrès le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Il récupère un fauteuil resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan Duncan, le 13 juillet 2020. Tiémoko Meyliet Koné a prêté serment le mercredi 20 avril 2022.

[ Au RHDP, le Secrétariat exécutif remplace la Direction exécutive]

Le RHDP a restructuré sa Direction. Dissoute le 22 septembre 2021 par le Président Alassane Ouattara, président du parti, la Direction exécutive, dirigée par Adama Bictogo, a été remplacée le 28 février 2022 par le Secrétariat exécutif. À la tête de cet organe, a été nommé le ministre Ibrahima Bacongo Cissé . Cette restructuration du parti a été menée par un Comité conduit par Gilbert Kafana Koné et Ally Coulibaly. Le 1er mars 2022, Gilbert Kafana Koné se voit nommer président du Directoire du RHDP. Un poste resté vacant depuis le décès le 8 juillet 2020 du premier ministre Amadou Gon Coulibaly .

[Décès de Amadou Soumahoro (... ), Adama Bictogo, nouveau président de l'Assemblée nationale]

Le décès du Président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, a également été un évènement de taille pour l'année 2022. Il a succombé à une longue maladie. Le mardi 2 juin 2022, Adama Bictogo, député d'Agboville, lui décède à ce poste. Il assurait son intérim jusqu'à son élection à ce poste le 7 juin 2022. Pour cette élection, il a bénéficié du soutien des groupes parlementaires des partis de l'opposition.

[Simone Gbagbo crée son parti politique]

Un autre événement de l'année a été la naissance du parti politique dénommé "Mouvement des générations capables (MGC)". L'ex-Première Dame, Simone Gbagbo, en est la présidente. L'événement marque le divorce politique d'avec son époux, l'ex-Président Laurent Gbagbo avec qui elle était en froid depuis son retour de la CPI, le 17 juin 2021. Lui qui avait lancé un nouveau parti politique, le PPA-CI.

[Laurent Gbagbo en visite à Duékoué, 11 ans après la crise post-électorale de 2011]

L'ex- Président Laurent Gbagbo s'est rendu à Duekoué, le 8 avril 2022, pour une visite aux populations de cette région. Une visite qualifiée de "visite de compassion" aux populations, 11 ans après les violences de la crise post-électorale de 2011.

[Retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé]

Charles Blé Goudé est de retour en Côte d'Ivoire, après son acquittement par la CPI. Il est rentré au pays le 26 novembre 2022. Soit, 8 ans après son transfèrement à la CPI en 2014. Un événement salué par ses partisans lors d'un meeting le même jour à la Place Cp1 à Yopougon.

[Mabri Toikeusse et l'Udpci de retour au RHDP]

Albert Toikeusse Mabri, le leader de l'Union démocratique pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), et ses compagnons ont signé leur retour au RHDP. Un parti qu'ils avaient quitté il y a près de deux ans, au terme d'un Bureau Politique tenu le dimanche 2 juillet 2020 à Abidjan. Leur retour a été officialisé le jeudi 8 septembre 2022, à la résidence privée du chef de l'État, Alassane Ouattara. La décision a été entérinée par une réunion du bureau élargi, le 17 septembre 2022 à Man. Albert Mabri Toikeusse a fait la déclaration officielle le 19 septembre 2022, depuis Biankouma, où le parti célébrait le 20e anniversaire de la mort du Général Robert Gueï, fondateur du parti.

D'autres événements ont eu lieu comme l'arrestation le 10 juillet de 49 militaires ivoiriens au Mali dont 3 femmes qui ont recouvré la liberté le 31 août.

Les 46 militaires ivoiriens ont été condamnés vendredi à vingt ans de réclusion criminelle pour "attentat et complot contre le gouvernement" et "atteinte à la sûreté extérieure de l'État", a indiqué le procureur général Ladji Sara dans un communiqué.

Les trois femmes soldates ivoiriennes libérées début septembre par Bamako ont quant à elles été condamnées à la peine de mort par contumace à la suite du procès qui s'est tenu jeudi 29 et vendredi 30 décembre à Bamako, avant l'expiration de l'ultimatum fixé au 1er janvier par les chefs d'État ouest-africains à la junte malienne pour libérer les 46 militaires toujours incarcérés. Mais dans son discours de nouvel an le 31 décembre 2022, le président ivoirien Alassane Ouattara a rassuré que les 46 soldats regagneront bientôt Abidjan.

ECONOMIE/

Orange Côte d'Ivoire fait son entrée à la BRVM

L'Offre publique de vente de la société de téléphonie mobile Orange Côte d'Ivoire lancée le 5 décembre 2022, avec la cession 14. 990. 207 actions détenues par l'État ivoirien, soit 9, 95% du capital, a ouvert le processus d'entrée de cette société à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). La première cotation de cette société a eu lieu le vendredi 30 décembre 2022, à un prix de référence de 9. 500 FCFA pour une capitalisation boursière équivalente à plus de 1. 431 milliards FCFA. Il s'agit de la plus importante introduction jamais réalisée sur le marché financier régional. Elle est intervenue seulement trois semaines après la clôture de l'Offre publique de vente d'un montant global record de 140. 981. 966. 500 FCFA, effectuée en début de mois de décembre et sursouscrite, avant terme, à hauteur de 132%.

[La COP 15 à Abidjan]

Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COP 15 s'est tenu le lundi 9 mai 2022 à la salle des fêtes du Sofitel hôtel Ivoire-Abidjan. le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a appelé ses pairs à des actions urgentes et communes en faveur des terres du monde : " Nos travaux se tiennent en amont de la COP 15, que la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce lundi 9 mai jusqu'au 20 mai 2022. Ces travaux suscitent de grands espoirs au sein de nos populations qui attendent beaucoup de nous, notamment au regard du thème de cette COP 15 : " Terres. Vie. Patrimoine : d'un monde précaire vers un avenir prospère ". En effet, selon les données disponibles : la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2, 6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture ; la désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute ; la dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde ; enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le désert progresse de 5 km, chaque année, dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres ", a conseillé le chef de l'Etat ivoirien.

Une dizaine de chefs d'États africains avaient effectué le déplacement d'Abidjan. Il s'agit entre autres de Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria, Georges Weah, Président du Libéria,

[Lancement de PEPITE pour accompagner les PME]

L'appel à candidature en vue de l'inscription des entreprises ivoiriennes à fort potentiel au Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises (PEPITE) a été lancé le mercredi 5 octobre 2022 à Abidjan, par le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement. Considéré comme un des piliers de la Vision 2030 du Président Alassane Ouattara, le Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises de Côte d'Ivoire va s'étendre sur 10 ans. Chaque année, 150 entreprises seront sélectionnées afin de bénéficier de l'accompagnement technique ou financier de l'État de Côte d'Ivoire. Lors du lancement de ce programme, le Premier ministre Patrick Achi a décliné l'ambition de PEPITE, à savoir construire les futures locomotives économiques de la Côte d'Ivoire à partir de PME et PMI à haut-potentiel.

[Le GUDE-PME, l'interlocuteur privilégié des Petites et moyennes entreprises ivoiriennes]

Les Petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ont un interlocuteur privilégié chargé de les accompagner dans toutes les étapes de leur croissance et leur compétitivité, depuis le 19 décembre 2022, à travers le lancement des activités du Guichet unique des PME de Côte d'Ivoire (GUDE-PME). " La mise en place du GUDE-PME traduit l'ambition de la transformation structurelle de notre économie en faisant du secteur privé le moteur de la création d'emploi et de la richesse de notre pays. C'est donc avec le secteur privé que nous célébrons la naissance de cette structure qui sera l'allié de nos entrepreneurs, pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs enjeux de création, de financement et de croissance, afin de faire d'eux les fers de lance d'une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, où les emplois seront nombreux, les revenus croissants et les progrès partagés à tous ", avait déclaré le Premier ministre Patrick Achi, au cours de la cérémonie de lancement des activités du GUDE-PME.

[Mohamed Bazoum, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA]

La 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement s'est tenue à Abidjan, le 5 décembre 2022. Elle a permis la désignation du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en la personne du Président du Niger, Mohamed Bazoum. En l'absence de ce dernier, le Président Alassane Ouattara a remis le fanion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouhoumoudou Mahamadou, Premier ministre du Niger. " Je voudrais, au nom du Président Mohamed Bazoum, remercier l'ensemble de ses pairs pour la confiance qui a été placée en lui et au Niger, pour lui confier la présidence de notre Institution. Je voudrais vous rassurer que le Niger fera tout, au cours de son mandat, pour que notre union fasse des progrès remarquables en ce qui concerne l'intégration économique régionale ", a dit le Premier ministre du Niger. Le Président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'accueillir à Abidjan, ses homologues du Sénégal, Macky Sall et de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, pour la 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

SPORT

Sportivement parlant, l'année 2022 a été dominée par des faits majeurs au niveau du football. La sélection nationale de football présente à la Coupe d'Afrique des nations (CAN)2021 au Cameroun s'est arrêtée en huitièmes de finale. Les Éléphants ont été stoppés par les Pharaons d'Égypte lors de la séance de tirs au but. Sous la houlette du sélectionneur Beaumelle, Sébastien Haller et ses coéquipiers n'ont pas fait mieux que lors de la CAN 2019 en Égypte où ils ont été sortis en quart de finale par l'Algérie.

[ Le Sénégal, roi d'Afrique !]

Cette 33e édition de la CAN 2021 au Cameroun a été remportée par les Lions de la Teranga. Sadio Mané et ses coéquipiers ont dompté les pharaons d'Égypte conduits par Mohamed Salah à l'épreuve de la séance des tirs au but. Pour la première fois de l'histoire du football africain, le Sénégal inscrit son nom sur la liste de nations vainqueurs de ce graal continental.

[ Une nouvelle gouvernance à la FIF avec Idriss Diallo]

Pendant que Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football célébrait son premier sacre continental, la Fédération Ivoirienne de Football sous normalisation depuis décembre 2020 par la FIFA, se préparait à sortir de cette situation. Le comité de normalisation piloté par Dao Gabala après plusieurs péripéties a fini par organiser l'élection à la présidence de la FIF en Avril 2022 à Yamoussoukro.

Sory Diabaté, Yacine Idriss Diallo, Didier Drogba étaient les candidats en lice pour succéder à feu Augustin Sidy Diallo. A Yamoussoukro, le 23 avril 2022, les membres actifs ont porté leur choix sur le vice-président de L'AFAD, Yacine Idriss Diallo au second tour de cette élection. En opposition avec Sory Diabaté, Yacine Idriss Diallo a obtenu 63 voix contre 61 pour Sory Diabaté. Didier Drogba au premier tour avait obtenu 21 voix, quand Idriss Diallo glanait 59 voix et Sory Diabaté 50 voix.

[ Jean Louis Gasset, le nouvel entraîneur des Éléphants]

Élu, Yacine Idriss Diallo, nouveau patron de la "Maison de verre" a pris fonction en mai 2022 en mettant un accent sur la sélection nationale de football, qui, malheureusement, ne s'est pas qualifiée pour la deuxième consécutive pour une phase finale de coupe du monde. Dans l'optique de préparer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Yacine Idriss Diallo a désigné un nouvel entraîneur pour la sélection nationale de football en la personne de Jean Louis Gasset. Ce technicien français a pour mission de constituer une équipe " Commando " en vue de remporter la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Au niveau du football local, la nouvelle équipe dirigeante du ballon rond en Côte d'Ivoire a engagé plusieurs réformes. On retient que le championnat national de football ligue 1 se joue désormais avec 16 clubs et non 14 clubs. Le football local est toujours dominé par l'Asec Mimosas.

[Des pas posés pour la CAN 2023]

D'importants pas ont été posés en vue de lancer la machine de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le premier acte majeur a été l'inauguration du bureau local de la Confédération Africaine de Football (CAF) en Côte d'Ivoire à la faveur des préparatifs de cette compétition. En présence du président de la Caf, Patrice Motsepe, du ministre des Sports Danho Paulin, du président du COCAN, François Amichia, le bureau local a été inauguré en avril 2022. En novembre 2022, la Caf, la FIF et le Cocan ont paraphé l'accord cadre, le document juridique qui indique clairement que la Côte d'Ivoire organisera cette 34e édition de la CAN 2023. Cette compétition programmée en 2023 a été décalée en janvier 2024 en raison des prévisions climatiques. Au niveau des infrastructures sportives, seul le stade de Yamoussoukro a été livré et inauguré. Les autres stades ( San Pedro, Korhogo, Bouaké, et le Félicia) devraient être livrés fin mars 2023. Les travaux avancent bien. Autre point majeur dans la bonne marche de l' organisation de la CAN 2023, c'est le nouveau décret du 10 août 2022 portant réorganisation du COCAN. Cette réorganisation, selon le décret, réduit le nombre de commissions à 9 avec un seul vice-président en la personne du président de la FIF, Idriss Diallo.

[ Le Maroc entre dans l'histoire de la Coupe du monde]

Le mondial 2022 au Qatar reste l'un des événements importants de cette année 2022. Cette coupe du monde, la première dans un pays arabe a été l'occasion pour un pays africain, le Maroc d'inscrire son nom dans histoire d'une édition de cette compétition. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont pour la première atteint le carré final de la coupe du monde. Les Marocains ont terminé à la quatrième place. Une place historique. Cette coupe du monde a été remportée par l'Argentine de Lionel Messi. Le joueur du PSG remporte son premier trophée de coupe du monde, le troisième pour l'Albiceleste. La France ne réalise pas le doublé historique malgré un exceptionnel Mbappé.

[ Un autre mondial pour Les Eléphants basketteurs]

Jetons un regard au niveau de la balle au panier, le basketball. Les Eléphants basketteurs obtiennent leur qualification pour le mondial 2023 prévue en concomitance en Indonésie, au Japon et aux Philippines. C'est à Abidjan, à la faveur de la 4e fenêtre des éliminatoires que les protégés du président Mahama Coulibaly ont obtenu la qualification en battant le Cap-Vert (77-69) au Palais des sports de Treichville. Après avoir battu successivement le Nigeria, puis l'Ouganda.

[ Un record pour Ta Lou]

En athlétisme, Ta Lou Marie José a réalisé un nouveau record d'Afrique. Lors de la 10ème étape de la Ligue de diamant à Monaco, l'Ivoirienne a réalisé un chrono de 10s72 effaçant des tablettes les 10s78 d'Ahouré. " J'ai passé une très belle saison. De toute ma carrière c'est l'une des meilleures. J'ai battu le record d'Afrique à Monaco avec un temps de 10.72 secondes et je suis rentrée dans le Top 8 de tous les temps ", s'est-elle réjouie en conférence de presse en septembre 2022.

[ Ce qui attend les sportifs en 2023]

En 2023, le sport-roi sera toujours au centre des actions ou activités. Déjà en Janvier, l'équipe nationale A' sera au centre des attentions à la faveur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie. Le premier trimestre de l'année 2023 sera aussi consacré à la livraison des infrastructures sportives de la CAN 2023 et l'installation de bureau local de la CAF à Abidjan. Les éliminatoires de la CAN 2023 reprendront en mars 2023. Une occasion pour Jean Louis Gasset, sélectionneur des Éléphants de présenter son ossature de l'équipe commando. En 2023, le mouvement sportif sera focalisé sur les éliminatoires des JO Paris 2024.

SOCIETE

L'année 2022 vient de céder la place à 2023 qui s'est achevée avec ses lots d'espoir et de désespoir avec des faits qui ont marqué la sphère sociale ivoirienne. L'Intelligent d'Abidjan a compilé pour vous, de grands événements qui ont marqué l'année écoulée.

L'année 2022 a été riche en événements tant heureux que malheureux. Cela a été perceptible au niveau de la santé , la sécurité , le social

Au niveau social , le gouvernement ivoirien décide à l'issue du conseil des ministres du 28 septembre 2022 , de rendre obligatoire l'adhésion à la couverture maladie universelle pour plusieurs types d'opérations à savoir le retrait du passeport, les inscriptions aux examens et concours d'entrée à la fonction publique ou encore les recrutements dans tous les secteurs (public, parapublic, privé).

[Signature de la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales]

Le gouvernement ivoirien a signé le lundi 08 août 2022 à Abidjan, la trêve sociale avec les centrales syndicales de la fonction publique sur la période de 2022-2027 au cours d'une cérémonie présidée à la Primature par le chef du gouvernement Jérôme Patrick Achi. Dans le cadre de cette trêve sociale, le président de la République a pris plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Il s'agit de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État car environ 1/3 des agents n'en bénéficient pas actuellement, la revalorisation, à hauteur de 20 000 FCFA par mois, de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils.Le Chef de l'État a décidé de revaloriser la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008.

Le Président Alassane Ouattara a également annoncé la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l'allocation familiale qui passe de 2 500 FCFA à 7 500 FCFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité.

Il a aussi annoncé l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payée au début du mois de janvier suivant, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité.

Au niveau du privé, Il y a eu la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) qui est passé de 60 000 à 75 000 FCFA.

[Decès de la première femme générale de l'armée , Général Akissi Kouamé]

Le 29 septembre 2022 la Cote d'Ivoire perd sa première femme générale de l'armée , Général Akissi Kouamé. Décès survenu à Abidjan de suites de maladie.

L'on retient que 2022, au-delà des soubresauts, a été une fructueuse année marquée par un contexte régional et international difficile mais, elle a aussi été une année de progrès et de solidarité pour notre pays. Comme l'a fait savoir le chef de l'État Alassane Ouattara dans son adresse du 31 décembre 2022.

Procès de l'attentat de Grand Bassam

Débuté le 30 novembre , le procès de l'attentat de Grand Bassam a livré son verdict le 28 décembre. Ce sera la perpétuité pour dix des dix-huit accusés, parmi lesquels six absents condamnés par contumace et les quatre hommes présents au tribunal criminel d'Abidjan .

CULTURE

L'écosystème culturel ivoirien en 2022 a connu beaucoup de mouvements et de couleurs. Nous revenons sur ces quelques faits saillants qui ont marqué les 365 jours écoulés en Côte d'Ivoire.

[Célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante]

Le lundi 24 janvier a eu lieu la 3ème édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante(Jmca) (5ème au niveau mondial ) à Adiaké dans la région du Sud Comoé en Côte d'Ivoire .

Parrain de la cérémonie, Hien Yacouba Sié, député-maire de la commune d'Adiaké, s'est réjoui que sa cité soit devenue la capitale mondiale de la culture ivoirienne sinon la capitale de la culture africaine mondiale pour un jour. Il a soutenu qu'Adiaké est le miroir de la Côte d'Ivoire, le miroir du monde parce que toutes les communautés y vivent depuis des lustres avec les Ehotilé ou Bétibé, peuples automnes.

Alafé Wakili, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan , président du comité d'organisation a exprimé son souhait de voir la Jmca avec un budget adopté en Conseil ministres tout en traduisant toute sa reconnaissance au président de la République pour son intérêt et sa sollicitude pour cette journée en particulier et pour la culture en général voire la culture africaine et afro descendante. Le Pco a annoncé qu'il se pourrait que la 4è édition de la Jmca se tienne à Koumassi, Agboville, Guiglo, et pourquoi pas partout en Côte d'Ivoire de manière simultanée ? Il a rappelé que le 24 janvier est une journée entière dédiée à la culture africaine dans plusieurs de ses dimension

La célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante a connu son apothéose, le même jour au village Ki-Yi à Abidjan-Rivièra 2. À cette occasion, les spectateurs ont vibré au rythme de la culture africaine.

[Rentrée culturelle au ministère de la culture]

L'épopée culturelle ivoirienne version 2022 a commencé officiellement le jeudi 17 février avec la traditionnelle rentrée culturelle sous le thème " Les industries culturelles et créatives au service du développement humain durable". Ce, sous l'impulsion et la présence effective de Harlette Badou, alors ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du spectacle qui a donné le tempo. À cette occasion, elle a présenté sa matrice d'action dont la pierre angulaire était la création des Directions régionales de l'Industrie des arts et du spectacle à travers toute la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle a demandé à tous de faire en sorte que la 12è édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan(Masa) soit une réussite. Mais, quelques mois avant l'événement, le professeur Konaté Yacouba, directeur général du Masa est remplacé par Patrick Hervé Yapi. Patrick Jérôme Achi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ouvrant les portes de la 12è édition du Masa, le samedi 5 mars 2022 a invité les partenaires au développement et les investisseurs à oser et de venir au Masa parce que la Côte d'Ivoire les attend. " Chers partenaires au développement, chers investisseurs, vous avez entendu mon message, osez, venez, nous nous attendons. Nos artistes vous attendent pour inventer et écrire ces formidables histoires pour l'Afrique et le monde entier ", a dit le Chef de gouvernement.

[Françoise Remarck remplace Harlette Badou]

Nommée quelques jours plutôt en remplacement de Harlette Badou, Françoise Remarck prend son premier contact ministériel, le mercredi 27 avril 2022, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle(Insaac) avec le personnel pour s'imprégner de la situation de cet établissement. Françoise Remarck multiplie les rencontres avec les artistes pour parler de droits d'auteur, droits voisins et leur clé de partition. Elle répète à l'envi aux artistes et autres opérateurs culturels que la Culture est inscrite en bonne place dans les priorités du Programme national de développement(Pnd) 2021-2025 du président de la République et du Premier ministre pour l'économie qu'elle crée. Françoise Remarck a reçu à son cabinet Hanny Tchelley, la productrice de cinéma, revenue de son exil. Elle a reçu également une délégation de la Guinée Bissau pour parler de coopération culturelle Sud-Sud.

[Mlle Marlène Kany Kouassi élue Miss Côte d'Ivoire]

Lancée le 17 février 2022, la 26è édition du concours de beauté "Miss Côte d'Ivoire" a connu son apothéose avec le sacre de Mlle Marlène Kany Kouassi, qui succède à la charmante Olivia Yacé. L'ex-Miss Côte d'Ivoire(Olivia) est auréolée du statut de 2è dauphine de Miss monde 2022 depuis le 16 mars à Porto Rico et la fille la plus belle d'Afrique. C'est la première fois qu'une Ivoirienne occupe un tel rang à l'élection Miss monde. Au niveau du concours Awoulala 2022, c'est Mlle Béreté Maferé qui a raflé la couronne, le 30 juillet. Pendant ce temps, le comité national Awoulaba est en proie à des divisions. Le Creative Africa Nexus programme (Canex), une initiative de Afreximbank, a lieu à Abidjan du 25 au 27 novembre à Abidjan pour booster l'industrie créative.

Musique

Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) tenu du 10 au 15 mai, a enregistré comme d'habitude de grands noms comme Youssoupha. La diva Aïcha Koné a célébré ses 45 ans de carrière musicale le 7 août quand Luckson Padaud, le roi du Laba-laba a marqué d'une pierre blanche ses 40 ans sur scène, les 27 août et 3 septembre. Bailly Spinto dans la foulée, a fêté également ses 50 ans musicaux. Le groupe zouglou (Yodé et Siro) a soufflé les bougies de ses 25 ans scéniques. Soum Bill a fait le plein du palais de la culture le 25 novembre 2022 lors de son concert live. De nouveaux noms comme Rosine Layo ont fait irruption sur la scène et avec cerise sur le gâteau, elle a donné son premier grand concert le 29 décembre. "Bonjour 2023", l'émission de la Rti a été enregistrée le vendredi 30 décembre dans une salle archicomble du palais de la culture mais surtout avec le revers subi par Lo père Daloa qui a été ramassé et jeté hors du chemin de Robert Mambé. L'affaire fait le tour des réseaux sociaux.

Livres

La dédicace du livre "Cela vient du cœur !-Dominique Ouattara-100 discours forts illustrés par des photos en 10 ans" du journaliste Philippe Kouhon a eu lieu le mercredi 19 octobre en présence de la Première dame dans un espace d'Abidjan-Cocody-Les Deux Plateaux en présence de plusieurs personnalités dont Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et la préfacière qui s'est dit être témoin des actes de générosité, d'amour et de solidarité de Dominique Ouattara.

" Ce livre est une rétrospective qui confirme le travail accompli jusqu'ici par les équipes de ma Fondation et celles de mon cabinet, et j'en suis très heureuse. Merci d'avoir contribué à notre devoir de mémoire collective. J'ai choisi chaque mot et chaque phrase contenus dans ces discours avec soin et conviction, et j'espère qu'ils auront eu et continuent à avoir un impact positif auprès de ceux et celles qui les recevront ", s'est adressée Dominique Ouattara à Philippe Kouhon, l'auteur du livre.

Tiburce Koffi et Alex Kipré ont coécrit un grand livre de 1600 pages sur la musique ivoirienne dont le premier Tome réservé au reggae ivoirien a pour titre " Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne". L'œuvre a été présentée le 28 mars au grand public. Hélène Lobé succède à Ety Macaire à la présidence de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire(Aeci) à l'issue d'un congrès ordinaire tenu en août. Elle est issue du bureau sortant qui a reçu quitus de l'assemblée. La 12è édition du Salon International du livre d'Abidjan(Sila) s'est tenue du 17 au 21 mai sur le thème : " Engagement pour un lectorat africain actif et durable " et a fédéré tous les partis politiques autour du livre.

Ainsi l'écosystème culturel ivoirien en 2022 a livré ses plus belles facettes