Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM débute l'année 2023 sous de bons auspices.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a débuté l'année 2023 sous de bons auspices avec une forte hausse de 1,54% de l'indice composite (l'indice général de la Bourse) au terme de la séance de cotation de ce lundi 2 janvier 2023.

Cet indice voit ainsi le nombre de ses points passer de 203,22 le vendredi 30 décembre 2022 à 206,34 points ce lundi 2 janvier 2023. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il se situe à 100,13 points. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est à 100,54 points.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 116,225 milliards de FCFA à 7676,402 milliards de FCFA contre 7560,177 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est en repli de 775 millions, passant de 8926,897 milliards de FCFA le vendredi 30 décembre 2022 à 8926,122 milliards de FCFA ce lundi 2 janvier 2023.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rabaissée à 563,403 millions de FCFA contre 2,781 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 390 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (+7,00% à 10 925 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,31% à 2 580 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 2,19% à 7 000 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,68% à 11 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,03% à 860 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,56% à 1 495 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,10% à 3 000 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,26% à 900 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 3,85% à 5 000 FCFA).