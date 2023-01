Sénégal: Equipe nationale locale de football - Pape Thiaw tient sa liste de 23 joueurs pour le Chan 2023

Le sélectionneur de l'équipe nationale locale, Pape Thiaw, a livré, samedi dernier, la liste des 23 joueurs devant participer au Championnat d'Afrique des nations (Chan) qui se disputera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Un groupe dans lequel manquent des " cadres " qui avaient disputé les éliminatoires pour certains et qui sont partis monnayer leurs talents hors du continent.

Le Sénégal repart au Chan après quatre éditions d'absence. Un nouveau challenge pour le non moins nouveau coach, Pape Thiaw, qui entend jouer sur l'expérience acquise aux côtés de l'ancienne équipe. Et il aura l'avantage de connaître ses joueurs qu'il a eu à manager durant les éliminatoires, les tournois des 4 nations en Algérie, celui de la Cosafa Cup en Afrique du Sud, des Jeux de la Solidarité islamique en Turquie ainsi que des matches amicaux livrés contre l'Algérie et le Maroc tout dernièrement.

Ce qui a d'ailleurs permis à Pape Thiaw d'avoir un large éventail de possibilités de choix dans la confection de sa liste. Samedi donc, il a choisi en éliminant d'autres puisque tout le monde ne pouvait intégrer la sélection finale pour le rendez-vous algérien. " Quand on fait un choix, on élimine forcément et cela a été pénible de se séparer de certains avec qui on a cheminé durant des mois ", a dit d'entrée le sélectionneur national des " Lions " locaux. Ainsi, hormis certains " cadres " partis à l'étranger comme Albert Lamane Diéne, Bouly Junior Sambou, Paul Valère Bassène, Pape Thiaw s'est séparé aussi de Jean Barthélémy Diouf, Assane Diatta et Landing Badji, entre autres.

En somme, le technicien sénégalais a ratissé large en faisant appel à 13 nouveaux joueurs dont 4 venant des U20 pour renforcer le restant de ceux qui avaient disputé les éliminatoires et matches de préparation. Avec ce groupe de 23 joueurs, Pape Thiaw veut effectuer un retour en force dans cette compétition et, pourquoi pas, aller loin. " On ne se fixe pas de limite, mais nous irons avec humilité et détermination. C'est vrai que nous sommes dans une poule relevée avec la Rd Congo qui est deux fois championne, la Côte d'Ivoire qui a été 3e en 2016 et l'Ouganda ; mais nous jouerons à fond nos chances ", a-t-il assuré.

Ces assurances, Pape Thiaw les fonde sur le parcours de son équipe durant cette saison 2022 qui a permis à ses gosses de livrer beaucoup de matches tant officiels qu'amicaux. Et ces tournois, selon lui, ont beaucoup servi à son équipe qui partira sur cette base pour faire bonne figure en Algérie. Et dans la perspective du voyage sur Annaba, où se jouera le groupe B, les " Lions " locaux ont déjà leur programme établi.

Ainsi, hier, ils ont effectué un dernier rassemblement à Toubab Dialaw avant la remise du drapeau national ce matin (10h30) au Ministère des Sports. Puis, ce sera une rencontre avec le président de la fédération et les membres du comité exécutif autour d'un déjeuner au Good Rade, ensuite départ pour Tabarka (Tunisie) pour le camp d'entrainement qui va débuter le 3 janvier. Pape Thiaw et sa troupe quitteront la Tunisie le 10 janvier pour Annaba avant d'entamer le premier match contre la Côte d'Ivoire le 14 janvier.

Les 23 sélectionnés

Gardiens : Aliou Badara Faty (Casa Sports), Pape Mamadou Sy (Génération Foot), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur).

Défenseurs : Elhadj Moutarou Baldé (Teugueth Fc) Mamadou Sané (Gfc), Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth Fc), Ablaye Diédhiou (Casa Sports), Mélo Ndiaye (Jaraaf), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot), Ousmane Diouf (Teungueth Fc), Moussa Sogue (Amitié Fc).

Milieux de terrain : Lamine Camara (Génération Foot), Ousmane Marouf Kane (As Douanes), Djibril Diarra (Génération Foot), Serigne Moctar Koité (Teungueth Fc), Libasse Ngom (Teungueth Fc), Elimane Cissé (Diambars Fc), Moussa Ndiaye (Jaraaf).

Attaquants : Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur), Malick Mbaye (Génération Foot), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Cheikh Ibra Diouf (Gfc), Reymond Diémé Ndour (Casa Sports)