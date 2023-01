Soudan: SUNA célèbre l'anniversaire de la Glorieuse Indépendance

Khartoum — La Directrice de l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Fikria Aba Yayazid, a souligné l'importance de commémorer l'indépendance du Soudan, de renforcer les valeurs nationales pour les générations, tout en saluant la première génération des faiseurs de l'histoire et de l'indépendance du Soudan.

Lors de son discours devant la célébration aujourd'hui par la SUNA à l'occasion du 67e glorieux anniversaire de l'indépendance, Dr. Fikria Aba Yayazid, a souligné les aspirations de l'Agence pour le développement, le leadership et l'amélioration de la performance pour servir le pays, exprimant son espoir que l'année 23 sera une année de paix et de développement dans le pays et une année de développement et de progrès pour les employés de l'Agence.

Elle a indiqué la promotion de l'environnement de travail, l'entretien de certaines installations de l'Agence et la révision du travail des départements importants, de la structure et de tous les départements, ainsi que la mise en œuvre des résultats du 4ème forum des Directeurs de la SUNA dans les États, qui s'est tenu récemment à Medani, soulignant l'importance de la formation et de la qualification des employés de la SUNA.

Le Directeur Administratif de la SUNA, Dr. Ismail Al-Hakim, a souligné le réarrangement de certaines pas techniques et administratifs afin de lever tous les obstacles et les difficultés rencontrant les employés de l'Agence pour présenter leur message médiatique et national, tout en saluant les travailleurs dans la nouvelle année, en souhaitant qu'elle soit une année de prospérité et de paix pour tous.

De son côté, le représentant des employés, Al-Tayeb Awad Al-Karim, a indiqué que l'Agence restait une institution nationale pionnière dans le domaine des médias et jouait des rôles importants.

Il convient de noter que la célébration du glorieux anniversaire de l'indépendance par la SUNA, qui a été assistée par tous les travailleurs, comprenait des programmes nationaux, des paragraphes, des poèmes et des mots exprimant le patriotisme et la consolidation des valeurs nationales vertueuses.