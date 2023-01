Algérie: Sensibilisation sur les produits contenant des couleurs et symboles contraires aux valeurs de la société algérienne

ALGER — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations lancera, à partir de mardi et pendant une semaine, une campagne nationale de sensibilisation sur "les produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et aux valeurs morales de la société algérienne" afin d'alerter les consommateurs et les opérateurs économiques sur "les risques et les fâcheuses conséquences de la présence de tels produits sur le marché national".

Cette campagne nationale, à laquelle participeront plusieurs secteurs et instances, sera lancée par visioconférence depuis le siège du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et au niveau des directions régionales du commerce et des directions du commerce dans les wilayas afin d'alerter sur la présence de tels produits sur le marché national et "dans nos maisons, nos mosquées et notre environnement en général, d'autant que des jouets, des fournitures scolaires, des vêtements et même des exemplaires du saint Coran sont concernés", a précisé le communiqué.

Sous le slogan "Protège ta famille, attention aux produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et à nos valeurs morales", cette campagne nationale prévoit l'organisation d'actions de sensibilisation à travers les places publiques, les centres commerciaux, les universités, les centres de formation et les centres culturels, la diffusion d'émissions interactives sur les chaînes de Radio et de Télévision et l'envoi de SMS de sensibilisation.

Pour assurer le succès de cette campagne nationale et atteindre l'objectif escompté, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations accompagnera tous les secteurs ministériels et instances concernés au niveau national.