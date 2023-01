Algérie: Terrorisme, criminalité et contrebande - Des résultats probants en 2022

- Des résultats probants ont été enregistrés durant l'année 2022 en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, indique lundi un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP) rendu public par le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Conformément aux instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, visant le renforcement des efforts et la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du pays, l'année 2022 s'est distinguée par de grands résultats, en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, et ce, par la neutralisation et l'arrestation d'un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris servant de refuges aux groupes terroristes", souligne le bilan.

Selon la même source, 371 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant cette période par des détachements de l'ANP qui ont, également, découvert et détruit 64 casemates pour terroristes ainsi que 97 bombes de confection artisanale.

Un total de 623 armes ont été récupérées durant l'année 2022, souligne le bilan de l'ANP qui fait état de la récupération de 16 mitrailleuses de différents calibres, 04 Lance-roquettes RPG-7, 02 Lance-roquettes RPG-2, 56 Kalachnikov, 499 Fusils de différents types, 39 Pistolets automatiques et 07 Détonateurs à distance.

"605 roquettes de différents calibres, 161499 balles de différents calibres, 35 chargeurs et 31 kilogramme d'explosifs (kilogramme)" ont été également récupérés en 2022, détaille le bilan de l'ANP.

En outre, 11050 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la sécurisation des frontières et lutte contre la contrebande et le crime organisé, ajoute le bilan qui fait état également de la saisie de 2543 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, de 1961624 litres de Carburants, de 1165 véhicules, de 5912 marteaux piqueurs, 9381groupes électrogènes, 273 détecteurs de métaux, 973,4 tonnes de mélange d'or brut et de pierres, de 104,8 tonnes de Cuivre et aluminium, 1733 quintaux de Tabacs, de 302064 diverses boissons et 310452 articles pyrotechniques.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, 5767 candidats à l'émigration clandestine via des embarcations de construction artisanale ont été sauvés et arrêtés durant l'année 2022, alors que 8750 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés, conclut la même source.