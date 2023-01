Algérie: Algérie-Qatar - Signature d'une convention dans le domaine de l'investissement hôtelier

ALGER — Une convention-cadre a été signée entre l'Algérie et le Qatar portant renforcement de la coopération et de l'investissement entre les deux parties dans le domaine du développement et de la gestion des unités hôtelières relevant du groupe HTT (hôtellerie, tourisme et thermalisme) par la société qatarie "Retaj" Hotels and Hospitality.

Signée par le PDG du groupe HTT, Mohamed Anouar Benabdelouahad, et le président du Conseil d'administration de la société qatarie "Retaj", Cheikh Nayef Bin Eid Al Thani, sous la sous la supervision du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, cette convention prévoit "la mobilisation des investissements nécessaires pour promouvoir les unités hôtelières conformément aux standards internationaux et améliorer la qualité des services dans ce domaine".

Dans le cadre de cette convention, la société qatarie "Retaj" apportera son appui aux 73 hôtels relevant du groupe à travers tout le territoire national, en matière de gestion, de réhabilitation et d'amélioration des services.

Dans ce cadre, M. Hamadi a insisté sur l'impératif de promouvoir la gestion des hôtels relevant du groupe et d'améliorer les services au sein des unités hôtelières pour attirer les touristes, soulignant la nécessité de tirer profit des expériences du leader qatari de l'hôtellerie "Retaj".

"D'autres conventions et contrats seront conclus à l'avenir entre les deux pays pour hisser le niveau des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le secteur du tourisme", a-t-il fait savoir.