Congo-Brazzaville: ITIE-Congo - Les rapports 2019 - 2020 vulgarisés à Pointe-Noire et au Kouilou

Après Brazzaville, Ouesso, Owando, Sibiti, Dolisie, la campagne de vulgarisation des rapports de la norme Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) s'est poursuivie du 29 au 30 décembre dernier, dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Pour Assen Bozire Ontsouon, responsable suivi et évaluation du Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), la Banque mondiale, à travers ce projet , appuie les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la transparence dans les industries extractives. "Ces ateliers bénéficient de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet Prisp, a-t-il souligné.

S'exprimant sur le protocole relatif à la participation de la société civile à la norme ITIE, Christian Mounzéo, troisième vice-président du comité national de l'ITIE a signifié que les représentants de la société civile sont en mesure de participer pleinement, activement et efficacement à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du processus ITIE. " Ces derniers sont en mesure de s'exprimer librement sur les questions de transparence et de gouvernance des ressources naturelles, et de veiller à ce que l'ITIE contribue au débat public ", a-t-il déclaré.

Notons que ces ateliers ont pour objectif principal la bonne gouvernance en vue de mettre fin à l'extrême pauvreté en promouvant une prospérité partagée. Dans ce cadre, le comité national de l'ITIE-Congo, dans son rôle de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité dans le secteur extractif au Congo, notamment dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et forestier, a organisé la dissémination de ses rapports, exercice 2019 et 2020. En plus des membres de la société civile, ces assises ont réuni quelques autorités de ces départements, les représentants de la force publique, les journalistes, les artistes et autres.