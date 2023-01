Congo-Brazzaville: Circonscription électorale d'Ongogni - Yves Moundelé Ngollo promeut la production agricole

Le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département des Plateaux, Yves Fortuné Moundelé Ngollo-Ehourossia, qui sort d'un long périple dans cette partie du pays, a encouragé les jeunes à s'intéresser de plus en plus au travail de la terre.

Elu député à l'issue des élections législatives de juillet 2022, Yves Moundelé Ngollo a sillonné quelques villages de sa circonscription non seulement pour remercier ses mandants mais également pour leur apporter réconfort en cette période de fête de fin et de début d'année. Ainsi, deux grandes rencontres ont été organisées à Mossendé et à Ongogni avec la présence des représentants de la cinquantaine de villages que compte cette circonscription. Des cérémonies ponctuées par la remise des jouets aux enfants démunis ainsi que des danses folkloriques.

" Je suis venu pour dire merci à la population parce que pendant les élections, il y a six mois, elle m'a exprimé un amour inconditionnel. Cette population a exprimé un amour qui m'a profondément touché parce que dans ces villages, les habitants sont allés voter convenablement déjà en 2021 pour le président de la République, et en 2022 pour le couple Jean Mbola et moi ainsi que les cinq conseillers départementaux ", a justifié le député, rendant hommage à son suppléant, Jean Mbola, décédé récemment.

En effet, le don des jouets, composé, entre autres, des poupées, voitures, etc., a touché des centaines d'enfants recensés à travers la sous-préfecture d'Ongogni. Une action rendue possible grâce à l'aide de la Fondation Congo Assistance que préside l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso. " Je tiens à féliciter la Fondation Congo Assistance qui m'a apporté un peu d'aide dans cet exercice, une aide précieuse et importante parce que madame la première dame a fait un don pour la population du district d'Ongogni. C'est une reconnaissance de la population d'Ongogni qui bénéficie de son amour ", a-t-il déclaré.

Profitant de son séjour dans sa circonscription, le député d'Ongogni a visité quelques coopératives agricoles dont celle du village Oyali, dirigée par Alain Kanga. Sur place, l'élu et sa suite ont apprécié à leur manière le champ d'ananas, de maïs et de manioc qui a poussé en un laps de temps. " Nous sommes venus ici pendant la campagne, il y avait près de vingt ananas derrière sa maison, je lui ai fait la promesse de l'accompagner en ouvrant tout un hectare pour sa coopérative. Nous avons envoyé un tracteur pour débrousser l'herbe, l'avons aidé à planter du manioc, du maïs et les ananas, c'est une grande fierté. Au regard des fruits, on peut dire que si l'on s'organise bien, on peut y arriver. Le président a dit un député un champ, mais à Ongogni, nous allons nous battre pour que tous ceux qui ont envie de faire de l'agriculture puissent le faire, nous allons les accompagner ", a promis Yves Fortuné Moundelé Ngollo-Ehourossia.

Il a, par ailleurs, promis d'envoyer 1000 plants d'ananas à la coopérative d'Oyali pour multiplier la production. Comptant sur l'apport de l'Etat, il s'est engagé à rendre cette vision possible en se sacrifiant même personnellement.