Congo-Brazzaville: Rétrospectives 2022 et perspectives 2023

Si le passage d'une année à une autre est une transition opportune pour établir des bilans d'activités ou des réflexions sur les événements passés, nul ne peut prétendre à une lecture projetée, même imagée, de ce qui n'existe pas encore.

Pourtant, il nous faut nous laisser guider par ce qui est effectivement advenu pour comprendre plus tard ce à quoi nous pourrions faire face. Un tel exercice, au demeurant subjectif, est une invitation à prendre leçons sur ce que vit le monde.

L'année qui vient de s'achever aura été marquée par une confluence d'événements aux allures pressantes et aux sollicitations de concertation plus accrues. La tenue à Charm-el-Cheikh, de la Conférence sur les changements climatiques, dite COP 27, a été l'occasion d'intenses consultations qui ont confirmé que l'avenir du monde dépend de ce que nous voudrions réellement en faire.

En Afrique, l'onde de choc qui secoue tel ou tel endroit de notre continent ne peut nous laisser indifférents. A cet égard, la culture de la paix, c'est-à-dire ce par quoi les peuples se sont toujours illustrés dans la prévention et la résolution des conflits, doit être réactivée dans l'intérêt de toutes celles et tous ceux qui aspirent à vivre dans la quiétude.

Dans notre pays, les élections législatives si prestement attendues ont mis en scène une nouvelle classe d'acteurs, plus jeunes, qui se fraient bon gré mal gré un chemin dans la gestion de la chose publique. L'organisation et la tenue de ces élections ont permis aux Congolais non seulement de constater la bonne marche de notre jeune démocratie, mais surtout de prendre la mesure de ce qui reste à accomplir. Rien n'est facile, sur ce point, et rien ne le sera tant les valeurs démocratiques exigibles dans une société comme la nôtre doivent être maintenues dans un processus de consolidation si précieuse aux nations. Là aussi, la culture démocratique ne se décrète pas. Elle s'acquiert au gré des événements et sur l'arrimage de leurs ruissellements.

C'est dans cette même dynamique que le sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique, qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022, a été l'occasion d'ouvrir des perspectives claires sur l'énergie, la sécurité, l'économie ou le changement climatique.

Que nous souhaiter pour 2023 ? Quelles sont les raisons d'espérer une année qui soit ouverte au meilleur que nous puissions donner ? Au point où nous en sommes, rien ne vaut plus que la détermination au travail, la lucidité d'analyse si chère aux événements de chaque jour et, osons-le, la créativité positive qui participe de la convergence d'actions au service du bien. L'espoir est donc permis, comme l'a souligné le chef de l'Etat congolais, son Excellence Monsieur Denis Sassou N'Guesso, dans son message à l'occasion du Nouvel An 2023.

Au regard de la qualité des ressources humaines dont dispose notre pays et de la capacité de résilience qui le caractérise, nous pouvons émettre le voeu que la bonne santé, le bonheur espéré et la prospérité utile soient le viatique permanent des mois qui viennent !

Que 2023 soit à la mesure des attentes de tous !