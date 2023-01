Congo-Brazzaville: Message de fin d'année du chef de l'Etat - La construction de l'usine de fabrication d'engrais saluée à Pointe-Noire

Le président de la République a adressé, le 31 décembre 2022, son message de voeux de Nouvel An 2023 à la nation, annonçant qu'une usine de fabrication des engrais va être construite à Pointe-Noire.

Auparavant dans la journée, il patronnait le réveillon d'armes de la Force publique au cours duquel il a été promis le recrutement sous peu dans les Forces armées congolaises. Deux communications vivement été saluées par de nombreux Ponténégrins qui pensent que la réalisation de ces promesses permettra de résoudre le problème du chômage de la jeunesse.

" Le sommet Etats-Unis d'Amérique/Afrique, qui vient de se tenir à Washington il y a quelques jours, nous a permis de préciser notre ferme engagement de construire pour notre pays et au moins le reste de l'Afrique, une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants grâce à nos gisements de phosphate, de potasse et de gaz, disponibles dans un rayon de moins de 5 kilomètres du port en eau profonde de la ville de Pointe-Noire, au bord de l'océan Atlantique ", s'exprimait ainsi le président de la République, Denis Sassou NGuesso, lors de son message de vœux de Nouvel An

Pour Aristide Goma, jeune finaliste dans l'une des universités privées de la place, cette promesse a été bien accueillie avec joie par ses amis et lui-même car si cette usine peut voir le jour, ce sera une grande possibilité de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes qui ont opté pour cette filière au cours de leur formation universitaire.

" Nous avons accueilli cette promesse du chef de l'Etat avec joie, car le Congo a de vastes étendues de terre encore non exploitées, des engrais fabriqués permettront de rendre ces terres plus cultivables et cette agriculture de grande envergure nous permettra non pas seulement de consommer congolais, mais aussi de créer des emplois pour la nouvelle génération. En plus, notre sous-sol est très riche et comme l'a signifié le président de la République, les gisements de phosphate, de potasse et de gaz sont un appoint économique pour notre pays et cela permettra de créer des emplois, une fois l'exploitation faite pour la fabrication des engrais et autres ".

D'autres jeunes, parlant de la communication du chef de l'Etat à la force publique, ont salué l'annonce relative au recrutement à venir de près de 1500 jeunes dans la force publique.

" Ce sera justement l'occasion, en 2023, de recruter quelques centaines ou près d'un millier et demi de volontaires, les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline où ils apprendront, dès le premier jour d'entrée en caserne, sur la discipline qui est la force principale des armées. C'est pour ma part la directive principale. On dira qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle parce qu'on a senti le fléchissement. Je voudrais que tous les cadres, à tous les niveaux, la réalisent sans atermoiement ", avait signifié le chef de l'Etat

Notons que de plus en plus, des jeunes congolais sont attentifs à toute communication du chef de l'Etat qui a trait à la recherche des solutions pour parer tant soit peu au problème du chômage qui ne cesse de causer des grincements de dents dans des milieux juvéniles.