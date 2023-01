Cameroun: Le Médiateur Universel se pose des questions sur le bilan des réalisations des logements sociaux

Madame Célestine COURTES, Ministre du développement et de l'Habitat

Au cœur de la capitale, non loin de la poste centrale, deux tours impressionnantes ont été récemment érigées. Alors que l'on s'attendait à voir une nouvelle offre de logements sociaux se dégager, on apprend que ce sont des appartements de très haut standing qui sont vendus aux plus offrants aux prix respectifs ci-après :

-Appt de deux chambres : 181 millions CFA

-Appt de trois chambres : 240 millions

-Appt de quatre chambres : 481 millions

De surcroît, ces sommes sont à payer en une seule fois. C'est une terrible et insoutenable curiosité qui n'existerait nulle part dans le monde pour des transactions immobilières. Aucun fonctionnaire camerounais ou presque, ne bénéficie d'un salaire de 500.000 Fcfa. A partir des fenêtres des ministères, les agents de l'Etat qui touchent majoritairement entre 60.000 et 200.000 Fcfa, sont réduits à contempler ces deux tours comme un don du diable loin de leurs rêves les plus fous, à moins de se livrer aux détournements des deniers publics, de piller les caisses de l'Etat et de tuer de nombreux projets publics pour s'enrichir.

La présence de ces deux tours, nous conduit à nous interroger sur le bilan de votre département ministériel en ce qui concerne la réalisation des logements sociaux. Où en sommes-nous ? Combien de logements sociaux vous avez réalisés depuis votre nomination et combien de projets sûrs, au-delà des projets des feymans annoncés chaque jour, sont en cours ? Enfin, quel rôle vous avez joué dans le montage du projet de ces deux tours vexatoires et extraverties au regard des besoins des populations ?

Nous avions placé beaucoup d'espoirs sur vos premières déclarations après votre nomination, et les agents de l'Etat surtout, caressaient le rêve de voir enfin des logements sortir de terre à un prix raisonnable dans toutes nos cités urbaines. Le désenchantement est total. IL va sans dire que bien se loger, c'est déjà s'éloigner des velléités de contestation et de désordre. L'inverse, c'est la promotion de tout ce que notre pays ne veut plus.

En saisissant cette occasion pour renouveler à madame la ministre nos encouragements, nous la prions d'accepter nos vœux multiformes pour l'année 2023, dans un Cameroun réconcilié, plus tolérant et rassemblant ses filles et ses fils autour de l'idéal du dialogue et de la paix./.