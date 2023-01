Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Janvier 2023

Côte d'Ivoire : Saint-Sylvestre 2022 - 10 morts, 457 blessés et 423 interventions

L'Onpc a enregistré, à travers ses centres de secours d'urgence, 164 interventions pour 202 victimes avec 4 décès et 198 blessés, selon le colonel Yéo Yepsina Marius. Le Gspm lui, au dire du capitaine Kouakou Charles, a totalisé 259 interventions avec 265 victimes constituées de 6 décès et 259 blessés. Ce qui donne un chiffre de 10 morts et 457 blessés enregistrés par les deux entités, sur l'étendue du territoire national, dans 423 interventions. Le Gspm, de son côté, a dénombré 148 accidents de la circulation sur l'ensemble du territoire dont 105 pour la seule ville d'Abidjan. Ceux-ci ont fait particulièrement un mort et 112 blessés à Abidjan. En somme, ce sont 259 accidents qui ont été enregistrés par les sapeurs-pompiers et les pompiers civils pendant ces deux jours de festivités. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Changements climatiques - La grande chaleur s'annonce sur la quasi-totalité du pays

Les températures maximales varieront entre 35 et 38°C sur la quasi-totalité du territoire national au cours des prochaines vingt-quatre heures, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM). En revanche, le temps sera légèrement plus clément dans la région de Dakar et ses environs, avec une température maximale n'excédant pas 34°C, signale-t-elle dans un bulletin météo reçu à l'Aps. ''La fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur la majeure partie du territoire, avec des températures minimales qui seront comprises entre 16 et 22°C'', indique l'ANACIM. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Diplomatie - L'ambassadeur de France indésirable

L'escalade diplomatique entre la France et le Burkina franchit un nouveau cap. Selon Apa, à Ouagadougou, les autorités de la transition ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur accrédité au pays, Luc Hallade, selon plusieurs sources concordantes jointes par le confrère. Les autorités militaires ont estimé qu'il n'est plus un « interlocuteur fiable » et ne souhaitent plus travailler avec le diplomate français. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la brouille diplomatique entre le Burkina Faso et la France. En mi-décembre, deux citoyens français, accusés d'espionner l'armée, ont été expulsés du pays. (Source : aouaga.com)

Bénin : Parlement - La 9e législature fera un mandat de transition

Dernière semaine de campagne pour les législatives du 8 janvier au Bénin. Outre le fait que ces élections seront inclusives, elles vont marquer l'entrée au Parlement d'au moins 24 femmes, soit près du quart des 109 députés. Mais ces derniers ne vont exercer qu'un mandat de transition. Car les prochains parlementaires qui vont siéger à partir de février 2023 ne feront que trois ans, au lieu de quatre habituellement. Pourquoi ? Simplement parce que les autorités entendent organiser des élections générales dans trois ans. Ainsi, à partir de 2026, les électeurs béninois vont désigner le même jour, en janvier, leurs maires et leurs députés. Quelques mois plus tard, en avril, ils éliront leur président. Marinode Souza, administrateur électoral indique sur la DW que "Cela s'explique par le souci des autorités du Bénin de faire en sorte que les élections nous coûtent moins chères et ne nous prennent tout le temps".

Rdc : Rébellion - Le M23 toujours présent à Kibumba, selon des sources locales

Le retrait des rebelles du M23 de Kibumba, dans l'est de la République démocratique du Congo, annoncé le 23 décembre, n'est "pas effectif" dix jours plus tard, selon plusieurs sources locales. Le M23 ("Mouvement du 23 mars") s'est emparé ces derniers mois d'une large portion du territoire au nord de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. La position la plus avancée est à Kibumba (20 km de Goma). Le 23 décembre, les rebelles et leurs chefs militaires avaient rencontré les commandants de la Force régionale de l'EAC (East African Community), en vue de leur retrait du groupement (ensemble des villages) de Kibumba. Le lendemain, l'armée congolaise avait qualifié de "leurre" cette annonce de désengagement. (Source : Euronews)

Maroc : Tourisme - Le Maroc parmi les meilleures destinations en 2023

Le Maroc figure parmi les meilleures destinations mondiales en 2023, selon les experts du secteur touristique, souligne le quotidien américain "Washington Post".

Éthiopie : Réconciliation et armée - Une commission pour réhabiliter les rebelles désarmés

Le gouvernement éthiopien a annoncé la création d'une commission nationale de réhabilitation destinée aux combattants désarmés du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Cette commission vise à aider les combattants du TPLF désarmés, conformément à l'Accord de Pretoria, à effectuer une transition vers la vie civile et à s'intégrer dans la société, a déclaré Benalf Andualem, ministre de la Paix, lors d'une réunion le 31 décembre 2021. Le nombre de combattants du TPLF qui sont désarmés n'a pas été précisé. On ne sait pas si le gouvernement prévoit d'apporter un soutien financier ou des programmes de formation professionnelle. Lorsque le TPLF a lancé une attaque contre le commandement nord de la force de défense éthiopienne en novembre, on pensait qu'il disposait de plus de 500.000 combattants sous la forme de forces spéciales et de milices. (Source : Apa)

Cameroun : Can U17/ Lions indomptables - 21 joueurs écartés ; les raisons

21 joueurs camerounais des U 17 sur 30 convoqués par le sélectionneur pour disputer un tournoi qualificatif pour la Can qu'abritera l'Algérie du 8 au 30 avril 2023 ont été écartés pour non-respect de la limite d'âge. Le groupe de la sélection jeune U17 du Cameroun va profondément être modifiée. Le sélectionneur, Jean-Pierre Fiala, a convoqué un groupe de 30 joueurs pour disputer le tournoi UNIFFAC Limbe 2023, un tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la même catégorie d'âge. Seulement, le groupe a été réduit, provisoirement, à… 9 joueurs. Tous les jeunes convoqués ont passé des tests médicaux pour vérifier leur âge. Précisément, il s'agissait d'IRM certifiant l'âge à 99 % grâce à la maturation des os. 21 joueurs ont échoué aux examens. « Ils ont aussitôt été sortis du groupe. Des mesures ont immédiatement été prises pour leur remplacement numérique », précise la Fécafoot, la fédération de football camerounaise, dans un communiqué, selon Ouest France. L'instance désormais présidée par Samuel Eto'o fait de cet axe l'une de ses priorités.

Centrafrique : Situation sécuritaire pendant les fêtes - Maitrisée dans plusieurs localités du pays

Plusieurs villes de la République Centrafricaine ont célébré ces fêtes de fin d'année dans le calme et la quiétude. Des témoignages de satisfaction des populations de différentes localités ont confirmé que la situation sécuritaire est relativement calme, ce qui a permis aux habitants de célébrer la Noël et le nouvel an dans la liesse. En cette fin d'année 2022, les populations de certaines villes de l'intérieur du pays apprécient l'effort du gouvernement sur le plan sécuritaire. Elles affirment qu'il y a une nette amélioration, qui se traduit par la mobilité de plusieurs patrouilles conjointes Minusca_ FACA et Russes dans les différents axes notamment à Kaga-Bandoro, Ndele et Bakala et Mbrès pour ne citer que ceux-là. (Source : abangui.com)

Gabon : Salubrité - Lancement du concours de l'arrondissement le plus propre

Le ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a procédé vendredi 30 décembre 2022, au lancement du concours national de l'arrondissement le plus propre, sous le thème : « Prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient du Gabon ». Une enveloppe d'un demi-milliard de F Cfa est promise au vainqueur de cette compétition qui s'étendra sur 3 mois. Ce sont au total 28 arrondissements qui devront prendre part à cette compétition, à savoir, les six arrondissements de Libreville et ceux des neuf capitales provinciales. Présidant la cérémonie de lancement de ce concours, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a rappelé que cette initiative découle de l'interpellation faite le 12 septembre dernier par le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba à son gouvernement, sur la recherche de solutions durables à la propreté du cadre de vie. (Source : alibreville.com)