Afrique: CHAN-2023 - " La RDC va en Algérie avec l'objectif de ramener une troisième étoile " (Otis Ngoma)

Malgré les mauvaises conditions de préparation et le manque de moyens financiers, le staff et les Léopards A' se disent concentrés pour défendre valablement la RDC lors du Championnat d'Afrique des nations (CHAN/Algérie 2023).

" La RDC va en Algérie avec l'objectif de ramener une troisième étoile ", a assuré le sélectionneur national des Léopards A', Otis Ngoma, au cours d'une conférence de presse tenue lundi 02 janvier au siège de la FECOFA.

" Avec ou sans moyens financiers, il faut qu'on arrive là (Algérie), avec le drapeau congolais. Nous, on ira se battre avec nos armes. C'est à nous de faire comprendre aux jeunes de jouer tout d'abord pas pour l'argent mais pour la nation. Et la nation sera reconnaissante ", a affirmé le coach Ngoma.

Ce dernier évoque son propre exemple en disant travailler sans être payé. " Nous, ça fait sept mois, on n'a pas de salaire. On ne grève pas. Et là, tous les jours avec une motivation intrinsèque, nos cœurs, on s'est dit que l'Etat un jour sera reconnaissant ", a-t-il poursuivi.

" Comme les militaires qui vont au front ... "

A la question de savoir d'où tirent-ils leur motivation, Guy Bukasa, l'un des sélectionneurs adjoints a réagi sur un ton ferme :

" Nous allons nous comporter comme les militaires qui vont au front. Le pays traverse des moments difficiles. On a dit aux joueurs quand on est arrivé que, quels que soient les conditions par lesquelles on doit partir, même s'il faut aller en Algérie par moto, on ira pour défendre ce pays."

Selon lui, le luxe que les joueurs exigent parfois les militaires ne l'exigent pas pour aller défendre le pays au front.

" Nous tirerons cette motivation du fait que nous n'avons pas deux pays. Nous avons un seul. Il y a de gens qui meurent chaque jour pour ce pays. Nous tirerons la motivation de cette situation-là, quelles que soient les conditions, nous sommes prêts. Nous iront au front ", a affirmé Guy Bukasa.

Le coach Michel Kingoma a, quant à lui, demandé à tous les Congolais d'être derrière les Léopards pour la réussite de cette compétition.

La phase finale du championnat d'Afrique des nations se déroulera du 13 janvier au 04 février 2023 en Algérie. La RDC est logée dans le B, à côté de l'Ouganda, du Sénégal et la Côte d'Ivoire.