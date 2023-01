Sud-Soudan: La nouvelle du passage de Benoît XVI dans les régions du pays exacerbées par les conflits ethniques

Malakal — La nouvelle de la mort du Pape émérite Benoît XVI parvient chaque jour jusque dans les coins les plus reculés et les plus critiques de la planète. Parmi ceux-ci, l'Agence Fides a reçu un témoignage en provenance de la périphérie du Sud-Soudan.

"Je me trouve dans une région très isolée, Mayom, dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Ces localités sont tellement isolées que les nouvelles arrivent peu à peu - nous écrit Sœur Elena Balatti, missionnaire combonienne. Quelqu'un a appris la nouvelle de la mort de Benoît XVI par internet et surtout lors de la liturgie d'action de grâce de fin d'année. Immédiatement, une prière a été faite pour que le Seigneur accueille son fidèle serviteur dans la vie éternelle. Une personne que j'ai rencontrée sur place m'a dit qu'elle avait apprécié la fidélité du Pape Benoît jusqu'à la fin", écrit sœur Elena.

Dans le pays, où la majorité de la population est chrétienne, les conflits se poursuivent. La situation est particulièrement grave dans l'État de Jonglei, où même Noël n'a pas permis de conclure une trêve entre les milices armées Nuer et Murle.

Plusieurs organismes de maintien de la paix, dont la Mission des Nations unies au Sud-Soudan (MINUS), la Mission de l'Union africaine au Sud-Soudan (MUAS), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Troïka, l'Union européenne et la Commission mixte reconstituée de suivi et d'évaluation (CMSE), ont exhorté les parties concernées à cesser immédiatement les hostilités, à faire preuve de retenue et à respecter les droits de l'homme. Les dirigeants sud-soudanais ont été invités à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux combats et assurer la sécurité des civils, ainsi qu'un accès humanitaire sans entrave aux personnes touchées par les combats.