Angola: Huíla exporte plus de 100 000 mètres cubes de granit en 2022

Lubango (Angola) — Cent 47 mille 819, 404 mètres cubes de granit de différentes espèces ont été exportés de Huíla, en 2022, vers les principaux marchés du pays, contre 67 mille 997, 29 mètres cubes de minerai, à la même période en 2021.

Il s'agit de marchés tels que la Chine, Taïwan, l'Espagne, l'Italie et, récemment, les Émirats arabes unis, la Géorgie et la France.

Parmi les entreprises qui ont exporté le plus de granit figurent Angostone, Hipermáquinas (HM Granitos), Shalon, DFG-África et Rupsil & Filhos.

L'information a été publiée lundi, à Lubango, par le chef du département des ressources minérales du bureau provincial pour le développement économique intégré de Huíla, Cláudio da Mata.

Sans avancer le montant collecté, la source a souligné qu'en 2022, 173 mille 694,88 mètres cubes de minerai ont été produits et en 2021, 114 mille 985,29 mètres cubes ont été produits, explorés dans les municipalités de Chibia et Gambos.

Cláudio da Mata a indiqué qu'avec la pandémie qui a dévasté le pays pendant deux ans, il y avait une plus grande attraction des marchés internationaux, car les pays qui exportent traditionnellement étaient fermés et l'Angola, avec plus d'opportunités, a augmenté les exportations.

"Les Émirats arabes unis sont également entrés dans la course à l'importation de granit angolais, mais même ainsi, la Chine est la principale destination de cette ressource minérale, qui provient principalement de la province de Huíla", a-t-il estimé.

Selon le responsable, Huíla est actuellement le plus grand producteur de pierres ornementales du pays et satisfait le secteur, avec une augmentation enregistrée à la fois en termes de production et d'exportation, ces dernières années.

La province de Huíla compte plus de 30 sociétés agréées qui opèrent dans le secteur des ressources minérales, dont 18 dans l'exploration de roches ornementales et le reste sont de l'eau minérale, de l'or, des concasseurs, des bacs à sable, des matériaux céramiques et agro-minéraux.