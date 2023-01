Madagascar: Diana / Rétrospective - 2022 une année avec une économie en oscillation

Au début de l'année, la grève, les contestations, les mécontentements et l´énervement étaient palpables. Cependant, le calme a fini par régner grâce a la volonté politique des dirigeants pour que le Nord ne soit pas perdu.

Des débuts difficiles

Les problèmes de la SECREN sont à la Une de tous les journaux. Les journalistes locaux et ceux de la Capitale soulèvent les situations critiques que traversent le personnel. Certains citoyens ont les yeux mouillés en regardant ces vieillards à la veille de la retraite, affaiblis, désargentés. À cet ennui qui est une épine dans la botte des autorités locales s'ajoutent les coupures d'eau, et le délestage faisant partie du quotidien. Par conséquent, l'insécurité fait rage, en l'occurrence, dans le district d'Ambanja et ses environs. Détruite, la RN6 est quasi-impraticable, le Nord de l'île devient une zone enclavée. Le premier semestre 2022 est une période ardue pour la région.

... 6 août 2022, la visite à Antsiranana de l'ancien président Marc Ravalomanana est marquante. Accueilli par le magistrat de la ville d'Antsiranana, le personnage y reste trois jours. Bien entendu, le séjour de Dada perturbe les intendants. Le fondateur de Tiako i Madagasikara voulant organiser une conférence de presse dans sa localité, voit la rue en face de lui quadrillée par les forces de l'ordre. En réalité, la majorité de la population d'Antsiranana n'était pas au courant de sa venue, ce sont les mesures prises par les autorités locales, allant en son encontre qui attirent l'attention sur l'ex locataire d'Iavoloha.

Quelques jours après, le MVP de l'Afrobasket U-18 atterrit pour la première fois sur le sol Antsiranais, la ville natale de son père. Mathias M'Madi est accueilli comme un prince. Fierté de la région DIANA, il est ovationné par ses compatriotes ! Un épisode furtif et vite oublié... Grâce à ces initiatives, la région DIANA a néanmoins pu atténuer les problèmes épineux du premier semestre. Les autorités locales ont rassemblé les morceaux éclatés. Comme un fleuve absorbant les ruisseaux. Les olo-be de la partie septentrionale maîtrisent la situation ! De son côté, la population se tait car elle a retrouvé son pain, bien que celui-ci soit réduit. Région touristique, elle accueille au premier trimestre de l'année les visiteurs venant des îles voisines ; notamment de Mayotte, et de La Réunion ; qui débarquent à l'aéroport d'Arrachard. Au moins deux bateaux de croisière ont également jeté l'ancre au port d'Antsiranana et de Nosy-Be.

Statique

Sur le plan de l'industrialisation, le commerce et la consommation, la direction régionale de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation, dirigée par Romuald Florentin Tanigna affirme que la situation est stable dans la région Diana. La Sucrerie SuCoCoMa d'Ambilobe produit plus de 65 000 tonnes par an. " Nous pouvons dire que notre région ravitaille le pays en sucre ", a-t-il certifié. Dans le domaine du commerce, l'équipe de la DRICC importe plus de 10 000 tonnes de riz " pour stabiliser le prix ". À part le riz de luxe qui coûte 1 200 Ar le kapoka, le riz importé varie entre 800 et 1 000 Ar le kapoka. Sur le plan industriel, depuis la deuxième moitié de l'année, la Zone Emergence d'Industrie et l'ODOF, One District One Factory, ont été initiées. En effet, l'objectif est d'une part d'encourager les petites et moyennes industries à s'implanter dans chaque district ; et d'autre part, de formaliser une partie des acteurs du secteur informel afin de développer le secteur secondaire. En somme, l'économie de la région DIANA a eu des hauts et des bas. L'année a commencé avec beaucoup de... bas, désormais, elle commence à aller vers le haut. Cependant, cette année, elle doit cultiver la semence de l'argent... facile à dire, dur à faire.