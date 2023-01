Madagascar: Team Marc Ravalomanana - Retour des anciens cadres pour 2023

Faravohitra était le point de convergence de tous les convaincus de Dada hier.

Ouverture ! À l'approche de la présidentielle 2023, Marc Ravalomanana veut jouer la carte de l'ouverture. Durant la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An à Faravohitra, hier, il a affiché sa volonté de collaborer avec tous ceux qui partagent les mêmes principes que le Tiako i Madagasikara. La journée d'hier était marquée également par le retour des anciens cadres du parti. Pierrot Botozaza, Patrick Ramiaramanana ou encore un certain Raharinaivo Andrianantoandro ont honoré de leur présence cet événement. Des représentants des élus TIM de toutes les régions ont également fait le déplacement. Notons que l'ancien parti fort compte 482 élus. Le député Fidèle Razara Piera, le député Hanitra Razafimanantsoa et le député Rodin Rakotomanjato ont, en revanche, brillé par leur absence. " En politique, il n'y a pas d'ennemi, ni d'ami éternel ", a fait entendre l'homme fort de l'opposition. Peu importe, pour la reconquête du pouvoir, le " Team Ravalomanana " se reconstruit.

Offensive

Devant une audience très enthousiaste, l'ancien locataire d'Iavoloha a été clair sur ses intentions. " Vous nous croyez faibles mais vous vous trompez. La population nous écoute. Ce qui s'est passé à Morondava lors de la célébration du 20ème anniversaire du TIM est un exemple. Nous pouvons descendre dans la rue, à Analakely, s'il le faut et c'est moi-même qui conduira le mouvement ", a-t-il fait savoir en s'adressant aux forces de l'ordre, qu'il invite à retourner dans les casernes, et aux responsables du régime actuel. Une déclaration qui a été accueillie par des applaudissements par une audience en liesse durant le discours de Dada. Le ton est donné. Ravalomanana ouvre l'offensive pour l'élection à venir. Les Oranges devraient répliquer très vite.

Inacceptable

Marc Ravalomanana a, en quelque sorte, dressé le bilan du mandat de Rajoelina. À l'entendre, celui-ci est catastrophique. " J'ai effectué plusieurs déplacements durant l'année 2022 et cela m'a permis de voir la réalité dans ces différentes régions. La population vit dans la misère. Et c'est inacceptable ", a indiqué l'ancien numéro Un du pays. En effet, l'ancien président a voulu montrer que depuis qu'il a quitté le pouvoir, le pays ne cesse de s'appauvrir. Il a poursuivi que " d'autres déplacement seront effectués durant ce mois de janvier et, après, le Tiako i Madagasikara effectuera un grand rassemblement à Antananarivo ". Ce rassemblement pourrait être l'occasion pour l'ancien candidat numéro 25 d'annoncer officiellement sa candidature pour la présidentielle de cette année.

Communauté internationale

" Nous ne nous laisserons plus faire comme en 2018 ", a continué Marc Ravalomanana. Le parti a mainte fois indiqué que Rajoelina a été élu grâce à des fraudes. Après quelques manifestations, les partisans de Ravalomanana ont choisi de reconnaître la victoire de Rajoelina. Cette fois, le TIM ne compte pas se laisser facilement battre et est prêt à s'investir corps et âme pour cette élection à venir. " Je vous invite à vous inscrire et à surveiller de près la liste électorale ", a ainsi souligné Dada. Il n'a pas oublié d'interpeller la communauté internationale sur la situation qui prévaut dans le pays. " L'Union africaine et l'Union européenne devraient envoyer des observateurs internationaux car la CENI n'est pas crédible ", a-t-il indiqué. Et de conclure qu' " on a peut être oublié le I de la CENI ". Néanmoins, Marc Ravalomanana a martelé qu'il reprendra le pouvoir par le biais d'une élection libre, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous.