Sénégal: Présidentielle 2024 - Aminata Touré veut être candidate

Dans la perspective du scrutin présidentiel prévu en février 2024, l'ancien Premier ministre et députée non-inscrite à l'Assemblée nationale, Aminata Touré, invitée de l'émission dominicale " Grand Jury " diffusée hier sur la " Rfm ", a annoncé son souhait de briguer la magistrature suprême. Elle estime avoir le parcours politico-administratif et l'expérience requise pour prétendre diriger le Sénégal.

L'ancien président du Conseil économique social et environnemental et député à l'Assemblée nationale, Aminata Touré, compte briguer les suffrages des Sénégalais à présidentielle de février 2024. Une candidature murement réfléchie et qu'elle a motivée par son riche parcours politico-étatique et sa carrière internationale. " J'ai eu le privilège de servir mon pays, d'avoir occupé le poste de ministre de la justice, celui de Premier ministre, j'ai été au conseil économique social et environnemental, et au préalable j'ai eu une carrière de 24 ans au niveau international, j'ai parcouru le pays. Je suis allée à la rencontre de femmes, de jeunes, diverses catégories socio-professionnelles et je pense bien connaître mon terroir. J'ai vu également les progrès qui ont été faits. J'ai vu également ce qui nous reste à parcourir en termes de progrès. Mon expérience internationale également, me permet de percevoir dans quelle dynamique le Sénégal arrimé à l'Afrique doit s'engager dans des rapports plus égalitaires, des rapports gagnant-gagnant ", a-t-elle déclaré ce dimanche 1er Janvier 2023 sur la Rfm.

Après avoir bien discuté avec des Sénégalais et ses partisans regroupés autour du Mouvement " Mimi 2024 " du mouvement " Mimi 2024 ", elle estime qu'"après réflexion, effectivement je souhaite être candidate à l'élection présidentielle de février 2024". A cet effet, elle prévoit d'aller à la rencontre de ses compatriotes dans les prochains jours pour discuter avec eux sur sa vision pour le Sénégal. "Nous irons discuter avec les sénégalais. Donc pour nous, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, une page aussi exaltante", a-t-elle indiqué. Au menu de sa tournée politique dans le Sénégal des profondeurs et de ses priorités figurent la réforme des institutions pour aller vers un régime plus équilibré et moins présidentialiste avec des propositions claires, le plaidoyer pour l'industrialisation, le renforcement de l'éducation, la santé, le sport et la modernisation de l'agriculture. Et c'est avec un engagement bien mûri qu'elle compte conduire ces politiques pour un changement significatif dans ces secteurs porteurs de croissance.

Jusqu'à une époque récente, Aminata Touré, ancienne directrice de campagne du président Macky Sall en 2012 et tête de liste de la Coalition " Benno Bokk Yaakaar ", la mouvance présidentielle, fut une fidèle alliée du chef de l'Etat. La parlementaire a pris ses distances avec la mouvance présidentielle et son chef depuis l'installation de de la XIVe Législature et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, le 12 septembre 2022.