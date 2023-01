Madagascar: Mahajanga - Fin d'année et Nouvel An sous mille facettes

Comme dans toutes les grandes villes, la fête de la fin d'année et la nuit du Saint-Sylvestre ont été célébrées de différentes manières à Mahajanga.

Restaurants, spectacles, cabarets, dîners dansants et soirées pailletées ont été organisés dans différents endroits de la ville. Ceux qui avaient les moyens ont déboursé dans les soirées mondaines

jusqu'à 150 000 ariary la participation pour une personne, en moyenne. D'autres ont préféré fréquenter les pizzerias, les marchands de brochettes et les glaciers. Tandis que certains ont préféré assister aux messes de louange et cultes de fin d'année, pour accueillir le nouvel an 2023. Austérité oblige. " Nous avons fêté la fin d'année et attendu le nouvel an à l'église, faute de moyens financiers. On a préparé un menu, particulièrement spécial pour le 1er janvier 2023. À l'église, on a distribué des gâteaux et des boissons de jus de fruits, comme tous les ans. Nous n'avons pas besoin de dépenser pour aller aux restaurants ", a expliqué une mère de cinq enfants. Cette année, le 1er janvier tombant un dimanche, les gens n'ont pas eu le temps de se remettre du réveillon et de se reposer avant d'aller à l'église.

Esplanade animée

Ailleurs, la foule s'était rassemblée au bord de la mer pour attendre les douze coups de minuit du 1er janvier 2023. En comparaison de la fête de la Nativité, les églises étaient peu envahies, dimanche matin. La veillée, la fatigue et la pluie ont certainement empêché certains fidèles de venir prier le 1er jour de l'an. L'après-midi du dimanche, comme il est de coutume, des milliers de personnes ont battu le célèbre pavé du bord de mer jusqu'à minuit. Retrouvailles, défilés de mode et démonstrations de tenues vestimentaires, musiques lancées à fond par des baffles portables, chacun avait sa méthode et sa façon de faire en public. Les gens s'étaient rués vers les marchands de nourritures (brochettes, pizzas, boissons etc..). La météo était clémente, dame pluie a cessé de tomber. L'esplanade de la fameuse promenade des Anglais était très animée, comme chaque année.