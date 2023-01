Madagascar: Vontovorona - Le feu dévore des logements d'étudiants

Un incendie s'est déclaré dans le bloc 15 des étudiants de l'école supérieure polytechnique de Vontovorona, hier. Il a tiré sa source d'un court-circuit.

Sinistre. Tôt hier, vers 5h, les étudiants de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA), à Vontovorona, ont été en proie à une panique totale à cause d'un terrible incendie.

Le bloc 15 avait pris feu. La fournaise est partie de l'étage. Elle s'est propagée très rapidement, ne laissant aux locataires aucune possibilité de sauver leurs biens. Par contre, les occupants du rez-de-chaussée ont pu vider leurs chambres à la hâte.

Certains habitants des logements en feu mangeaient à l'extérieur et d'autres étaient toujours au lit quand des crépitements se sont fait entendre. En un rien de temps, les flammes se sont libérées partout, par les portes, les fenêtres, les couloirs et le toit en tôle. Les jeunes ont tenté de maîtriser le brasier avec les moyens du bord, mais ils ont été débordés. Ils n'ont pas pu s'approcher du bâtiment à moitié en acier surchauffé. Il a fallu demander l'intervention des sapeurs-pompiers de la Commune urbaine d'Antananarivo. La présence des bouches d'incendie sur les lieux a beaucoup aidé les secours à venir à bout des flammes.

Relogement

Néanmoins, huit pièces ont entièrement été endommagées avec leur contenu. Les sapeurs-pompiers ont déblayé le plancher et la toiture. Il ne reste plus que les charpentes métalliques noircies et un amas de débris de livres, de cahiers et de matériel informatique des étudiants. Rien n'a été récupérable. Les électriciens du centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (CROU-A) ont constaté les dégâts et attribué l'origine du drame à un court-circuit. D'après les informations recueillies, la partie détruite et touchée abritait cinquante personnes. Le relogement de ces étudiants est urgent. Le directeur de l'ESPA et les responsables de la cité en ont discuté et ont pensé qu'ils seraient installés provisoirement dans un bâtiment polyvalent. Des envoyés du ministère de tutelle, du CROU-A, et des délégués de l'ESPA, essaieront de trouver et de concrétiser une solution durable devant le sinistre. " Les installations électriques de la cité devraient désormais être renouvelées car elles ont présenté un danger ", affirme un polytechnicien.