Madagascar: Développement pêche et économie bleue - Augmenter le taux de consommation annuelle de poissons

Séjour très chargé pour le ministre de la Pêche et de l'économie bleue à Mahajanga la semaine dernière.

Plusieurs visites de sites et de sociétés de pêche étaient au programme de sa visite, dont la pose de la première pierre de la construction d'une unité de transformation de produits à Marovoay, jeudi 22 décembre dernier. Ce projet entre dans le cadre du développement de la pêche et de la rizipisciculture, élevage de poissons dans les rizières. Les produits, en plus, seront ainsi transformés et conservés dans l'unité, pour éviter le gaspillage. Par ailleurs, lors de sa visite au Centre de distribution des produits halieutiques de Mahajanga (CPDHM), deux fourgons frigorifiques ont été remis au centre. Ce don fait partie de la collaboration avec la Banque Mondiale, à travers le projet SWIOfish 2. Le CDPHM a été créé il y a une vingtaine d'années par le gouvernement japonais.

Vers l'autosuffisance

" L'objectif de ce projet est d'augmenter le taux de consommation de poissons à Madagascar et d'atteindre le 9e engagement de l'autosuffisance alimentaire. À Madagascar, le taux de consommation est encore très faible, avec 4.26 kg par personne par an. À l'île Maurice, une personne consomme 20 kg de poissons par an, contre 60 kg par an par individu aux Seychelles et 146 kg par an par personne aux Maldives. Nous sommes encore très loin. On trouve 7 à 8 fois plus de protéines dans le poisson que dans la viande. Nous devons manger 10 kg de viande pour pouvoir obtenir le taux de protéines nécessaires pour notre organisme, mais cela entraîne un problème de santé, la goutte. Les poissons ont de multiples avantages mais il faut éviter l'intoxication alimentaire ", a expliqué le ministre Paubert Mahatante. Plus de 9 000 tonnes par an sont stockées au CDPHM pour l'approvisionnement des autres régions telles qu'à Antananarivo, Toamasina, Antsirabe et Antsiranana. Bientôt d'autres endroits, dont Fianarantsoa, seront approvisionnés. En marge de cette cérémonie de remise de matériel roulant, le Ministre a également visité le Centre de développement aquaculture, CDA, à Antahabingo. Ce, pour constater de visu l'emplacement de mille poissons-mères, avant leur acheminement vers la future zone d'urgence piscicole ZEP.

Les poissons-mères sont stockés dans les bassins du CDA jusqu'à la réalisation de la ZEP, répartie dans tout Madagascar. " L'un des objectifs de ce projet de ZEP est de permettre le modèle d'aquaculture intégrée", a souligné le ministre.