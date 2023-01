Madagascar: " Kianjan'Ny Hira Gasy " - Mpihira gasy attendent l'ouverture du Palais

Les artistes du traditionnel " hira gasy " espèrent jouer dans leur nouveau Palais bientôt. Toutefois aucun signe de début de travaux pour l'instant.

Trois mois après la pose de la première pierre qui s'est tenue en septembre 2022, les travaux de construction du Palais du " Hira gasy " qui se situe entre la bibliothèque nationale et Carlton Anosy n'ont pas encore débuté. Les chanteurs de la musique traditionnelle n'attendent plus que le coup de sifflet pour y démontrer leur talent. " Nous habitons loin de la ville mais lorsque le grand jour de l'inauguration arrivera, nous ne raterons pas ce moment " affirme le groupe Jean Pierre Rakotomandimby. " Nous attendons avec patience vu que c'est inutile de les presser puisqu'ils nous ont promis de le construire. Aussi, nous envisageons une entrevue avec le ministère de la Communication et de la culture pour en discuter " a souligné Ramilison ou Dadafara, le vice-président de la fédération du hira gasy. Selon les explications reçues par un responsable du ministère de la Communication et de la culture, quelques procédures administratives retiennent le début des travaux. "Les constructions sont prévues commencer en fin du mois de janvier " ajoute-t-il.

Un partenariat entre le public et privé

Pour rappel, la construction de ce palais est issue du partenariat entre le public et le privé notamment le ministère, la société Fraise et Carlton. Il appartient uniquement à la fédération du hira gasy et co-dirigé avec l'Office national des arts et de la culture. À part l'espace et les loges pour les acteurs ainsi que le guichet et le gradin pour le public, il y aura également un bureau du ministère et de la fédération dans le nouveau palais.