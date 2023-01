Madagascar: Tennis de table - Le championnat national pour cibler des pongistes

L'année 2023 est une année où le sport aura une place importante à Madagascar. Plusieurs rendez-vous sont au menu de la majorité des fédérations sportives malgaches. Pour y faire face, la FMTT organise à partir du 3 au 8 janvier le championnat de Madagascar de tennis de table pour toutes les catégories d'âge, au Palais des sports de Mahamasina.

Ce sommet national comptera pour l'année 2022. Plus de 200 pongistes issus des sept ligues régionales sont attendus. Ces championnats comprendront toutes les catégories, plus précisément des premières aux troisièmes séries, des poussins aux vétérans, en individuel et par équipe. Tahiry Rakotoarisoa, DTN de la FMTT, explique que ce sommet national sert de détection avant tout des présélectionnés et plus tard des joueurs et joueuses capables de défendre les couleurs de Madagascar aux différentes instances qui auront lieux cette année 2023, à savoir le championnat d'Afrique régional de Djibouti, le championnat d'Afrique, les Jeux de la francophonie de Congo Brazzaville, les Jeux des îles de l'océan indien... Et Tahiry Rakotoarisoa de préciser: " Le championnat d'Afrique régional de Djibouti a une importance capitale car il est qualificatif pour le championnat d'Afrique, qui sera lui-même un tremplin pour le mondial. Donc si on vise le mondial il faut passer par Djibouti ".

Jeux olympiques de 2024

Pour cette année 2023, les sept ligues régionales seront représentées, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania.

Les jeunes, notamment des poussins aux juniors, sont les plus représentés pour les épreuves individuelles, tandis que les épreuves par équipes hommes et dames sont en nombre moyen. Les doubles hommes et dames, les doubles mixtes, ainsi que les vétérans de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans et 70 ans entreront en compétition car c'est à travers leurs techniques que les jeunes relèves vont s'identifier pour aller loin. Pour les 1er, 2e et 3e séries hommes et dames, la concurrence sera dure. Comme chaque année, la ligue d'Analamanga domine la concurrence, mais vu l'enjeu et les échéances qui arrivent, toutes les ligues régionales vont tout faire pour bousculer la hiérarchie et chercher une brèche pour s'immiscer dans le cercle fermé des champions.

Il s'agit d'une répétition générale avant les jeux des îles de l'océan indien qui auront lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre. Chaque pongiste essaiera de donner le meilleur de lui-même car malgré l'existence de quelques pongistes malgaches d'un niveau international, batailler dur, donner le meilleur de soi-même est obligatoire. La fédération malgache de tennis de table a en ligne de mire les Jeux olympiques de 2024. Le DTN de la FMTT, Tahiry Rakotoarisoa, conclut: " Madagascar est à huit mois du grand événement majeur des JIOI de 2023, nous comptons énormément sur l'Etat pour la prise en charge du sport malgache sans distinction car les fédérations sportives seules n'arrivent pas à faire développer le sport malgache ".

Les inscriptions pour le sommet national prendront fin ce jour à 14 heures. Elles se font soit par MP adressé au nom du DTN Tahiry Rakotoarisoa, soit par mail au fmtt007@yahoo.fr.