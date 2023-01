Madagascar: Antsiranana - Le réveillon de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An dans la liesse

Comme il est de tradition dans le pays des Antsiranais, les fêtes de la Saint Sylvestre et du Nouvel An sont des fêtes incontournables pour toutes les générations. Les ambiances et les lieux diffèrent, mais la joie était partagée entre les générations, des plus âgés aux jeunes adultes. Il s'agissait d'un nouvel an, un vieux refrain.

Cette fois, contrairement à celle de nativité, dame pluie était absente et le monsieur délestage n'a pas perturbé la réjouissance de la population d'Antsiranana, la nuit du Saint Sylvestre et le premier jour de l'année 2023. En général, les fêtes se sont déroulées dans le calme. Outre les méfaits causés par l'alcool, le commissariat central et le groupement de la gendarmerie de Diana n'ont enregistré que quatre accidents de la circulation le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Pas de dégât corporel.

Car l'arrivée du nouvel an est un événement universel célébré dans quasiment tous les pays du globe, les habitants Antsiranais étaient aussi très nombreux à choisir de réveillonner avec les membres de famille, les amis, les voisins... Mais de l'autre côté, une partie des populations conservent aussi des traditions bien ancrées pour célébrer le passage au nouvel an. Aux coutumes du réveillon se superposent ainsi des rituels insolites qui transforment souvent cette occasion en réjouissances et en moments de plaisir et de découverte.

Pour la capitale du Nord, le clou de l'évènement , unique dans l'année, s'est déroulé durant la nuit sur les lieux habituels, entre la place Foch, devant la municipalité, et la rue Colbert ,qui abrite les discothèques et les grands restaurants de la ville .

Les gens, dans la majorité des jeunes, qui n'ont pas les moyens de payer 100 000 ariary, et ceux qui n'avaient pas envie de fêter avec leurs familles respectives, avaient déjà afflué vers ces lieux depuis 20 heures, rappelant ce qui s'est passé lors des victoires de l'équipe des Barea.

En discothèque, au restaurant ou à la maison, on a dit adieu à 2022 autour d'un verre, en chantant, en dansant. Un moment de partage et de convivialité poussé jusqu'au-delà de minuit, café à l'appui, et la bière coulant à flot. Avant minuit, assis autour d'une table ou en se déhanchant, tout le monde a envahi la piste de danse et le traditionnel compte à rebours a lancé la première nuit de fête de l'année. Ainsi, après une série d'embrassades et de bisous, le vacarme a atteint son paroxysme à partir de minuit dans un concert de coups de klaxon et de couvercles de casseroles.

Infractions

L'euphorie était présente à chaque coin de la ville. On peut dire que le tout Antsiranais, toutes catégories de personnes confondues, s'est donné rendez- vous sur l'immense espace de la Place Foch devant l'Hôtel de ville et dans la rue Colbert, les endroits les plus animés et les plus lumineux de la ville, où les gens se sont éclatés à leur manière. Le cortège habituel de voitures surchargées a fait le tour de la ville pendant des heures. Cette fois -ci, les policiers, avec le manque d'effectif, qui s'occupaient du maintien de l'ordre sur les lieux, ont laissé aller les infractions. Cependant , ils ont fait barrage à certains jeunes délinquants qui se lançaient des bouteilles et des pierres devant le Grand Hotel et qui ont fait paniquer la foule vers 1 heure 30.

Le 1er janvier, comme la tradition l'exige, les Antsiranais sont sortis dans l'après-midi jusque tard dans la nuit pour rendre visite à leurs familles et leurs proches, et pour emmener les enfants se promener avec de nouveaux vêtements et chaussures. Et la Place Foch a été encore noire d'un public de tous horizons, festoyant dans le cadre de cet instant particulier.

Les bars et temples de la gastronomie ont aussi fait de bonnes affaires , ils étaient pleins à craquer.

" L'ambiance est aussi festive que l'an dernier. L'esprit de la ville est tellement festif . Nous souhaitons que les fêtes de fin d'année soient riches en affection et en gaieté, que la nouvelle année 2023 déborde de bonheur, de bonnes surprises et de prospérité, que tous les vœux deviennent réalité " ont souhaité une famille venant d'Ambanja qui a célébré les fêtes de fin d'année et du nouvel an à Antsiranana.